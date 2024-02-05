Депутат Рады Шевченко: Залужный согласился на пост британского посла

05 февраля 2024 в 20:20 Размер текста - 17 +

Валерий Залужный согласился на пост посла в Великобритании Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный согласился стать послом Украины в Великобритании. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Евгений Шевченко. «Хочу сказать, что, по моей информации, Залужный согласился на должность посла в Великобритании», — сказал Шевченко в эфире программы Карасев LIVE, трансляция велась на YouTube-канале. Он отметил, что на Украине считается, что люди, которые отправлялись послами — отправлялись на политическую пенсию и назад не возвращались никогда. На Украине распространились слухи об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. URA.RU приводило всю известную информацию по этому поводу, а также рассказывало о претендентах на пост главкома. Позднее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что размышляет о замене Залужного. По его словам, необходимо кадровое обновление всего управленческого аппарата страны. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом не планирует вмешиваться в решение украинских властей относительно возможного увольнения главнокомандующего ВСУ, передает MK.RU.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный согласился стать послом Украины в Великобритании. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Евгений Шевченко. «Хочу сказать, что, по моей информации, Залужный согласился на должность посла в Великобритании», — сказал Шевченко в эфире программы Карасев LIVE, трансляция велась на YouTube-канале. Он отметил, что на Украине считается, что люди, которые отправлялись послами — отправлялись на политическую пенсию и назад не возвращались никогда. На Украине распространились слухи об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. URA.RU приводило всю известную информацию по этому поводу, а также рассказывало о претендентах на пост главкома. Позднее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что размышляет о замене Залужного. По его словам, необходимо кадровое обновление всего управленческого аппарата страны. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом не планирует вмешиваться в решение украинских властей относительно возможного увольнения главнокомандующего ВСУ, передает MK.RU.