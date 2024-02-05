Депутат Рады Шевченко: Залужный согласился на пост британского посла

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, залужный валерий,  stock
Валерий Залужный согласился на пост посла в Великобритании Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный согласился стать послом Украины в Великобритании. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Евгений Шевченко.

«Хочу сказать, что, по моей информации, Залужный согласился на должность посла в Великобритании», — сказал Шевченко в эфире программы Карасев LIVE, трансляция велась на YouTube-канале. Он отметил, что на Украине считается, что люди, которые отправлялись послами — отправлялись на политическую пенсию и назад не возвращались никогда.

На Украине распространились слухи об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. URA.RU приводило всю известную информацию по этому поводу, а также рассказывало о претендентах на пост главкома. Позднее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что размышляет о замене Залужного. По его словам, необходимо кадровое обновление всего управленческого аппарата страны. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом не планирует вмешиваться в решение украинских властей относительно возможного увольнения главнокомандующего ВСУ, передает MK.RU.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный согласился стать послом Украины в Великобритании. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Евгений Шевченко. «Хочу сказать, что, по моей информации, Залужный согласился на должность посла в Великобритании», — сказал Шевченко в эфире программы Карасев LIVE, трансляция велась на YouTube-канале. Он отметил, что на Украине считается, что люди, которые отправлялись послами — отправлялись на политическую пенсию и назад не возвращались никогда. На Украине распространились слухи об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. URA.RU приводило всю известную информацию по этому поводу, а также рассказывало о претендентах на пост главкома. Позднее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что размышляет о замене Залужного. По его словам, необходимо кадровое обновление всего управленческого аппарата страны. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом не планирует вмешиваться в решение украинских властей относительно возможного увольнения главнокомандующего ВСУ, передает MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...