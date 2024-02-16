«Аэрофлот» получил в собственность еще 7 лизинговых самолетов

16 февраля 2024 в 13:15 Размер текста - 17 +

«Аэрофлот» завершил урегулирование иностранного лизинга еще по семи воздушным судам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Авиакомпания «Аэрофлот» завершила урегулирование иностранного лизинга еще по семи самолетам. Об этом сообщила сама компания. «Лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам в отношении данных воздушных судов как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга», — говорится в сообщении компании, опубликованном на официальном сайте. Отмечается, что право собственности на воздушные суда перешло в страховую компанию ООО «Страховая компания «НСК», которая выплатила суммы урегулирования. Урегулирование с зарубежными лизингодателями связано с санкциями западных стран против российских авиакомпаний, которые они ввели после начала спецоперации. Большинство самолетов у российских перевозчиков взято в лизинг, а после введения ограничения владельцы потребовали обнулить договоры и вернуть суда. В 2022 году глава РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий регистрировать права на лизинговые иностранные самолеты у российских авиакомпаний. В декабре прошлого года группа «Аэрофлот» договорилась с лизингодателями о прекращении требований к еще 28 российским самолетам.

Авиакомпания «Аэрофлот» завершила урегулирование иностранного лизинга еще по семи самолетам. Об этом сообщила сама компания. «Лизингодатели прекратили свои требования к российским сторонам в отношении данных воздушных судов как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга», — говорится в сообщении компании, опубликованном на официальном сайте. Отмечается, что право собственности на воздушные суда перешло в страховую компанию ООО «Страховая компания «НСК», которая выплатила суммы урегулирования. Урегулирование с зарубежными лизингодателями связано с санкциями западных стран против российских авиакомпаний, которые они ввели после начала спецоперации. Большинство самолетов у российских перевозчиков взято в лизинг, а после введения ограничения владельцы потребовали обнулить договоры и вернуть суда. В 2022 году глава РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий регистрировать права на лизинговые иностранные самолеты у российских авиакомпаний. В декабре прошлого года группа «Аэрофлот» договорилась с лизингодателями о прекращении требований к еще 28 российским самолетам.