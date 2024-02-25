«Известия»: стоимость проезда в РФ будут рассчитывать по новой методике

Стоимость проезда на общественном транспорте в РФ предлагают рассчитывать по новой методике. Об этом рассказал замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Петр Иванов.
«ФАС готова дать ориентиры и предлагает разработать единую методику установления тарифов на перевозки общественным транспортом», — рассказал Иванов газете «Известия». По его словам, в этой методике будет учитываться качество услуг для населения.
Также будет установлен порядок и предел изменения тарифа для населения. Еще предложено разработать правила формирования пакетов маршрутов и содержания инфраструктуры, особенно для электрического наземного транспорта.
Ранее в ФАС заявили, что у них есть серьезные замечания к «Яндекс Такси» из-за ценообразования. Ведомство требует снизить комиссию для перевозчиков до конкурентного уровня. За 2023 год поступило более 300 жалоб на компанию от пассажиров и водителей.
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