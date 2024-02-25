«Известия»: стоимость проезда в РФ будут рассчитывать по новой методике

26 февраля 2024 в 04:45 Размер текста - 17 +

В методике будет учитываться качество оказываемых населению услуг Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Стоимость проезда на общественном транспорте в РФ предлагают рассчитывать по новой методике. Об этом рассказал замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Петр Иванов. «ФАС готова дать ориентиры и предлагает разработать единую методику установления тарифов на перевозки общественным транспортом», — рассказал Иванов газете «Известия». По его словам, в этой методике будет учитываться качество услуг для населения. Также будет установлен порядок и предел изменения тарифа для населения. Еще предложено разработать правила формирования пакетов маршрутов и содержания инфраструктуры, особенно для электрического наземного транспорта. Ранее в ФАС заявили, что у них есть серьезные замечания к «Яндекс Такси» из-за ценообразования. Ведомство требует снизить комиссию для перевозчиков до конкурентного уровня. За 2023 год поступило более 300 жалоб на компанию от пассажиров и водителей.

Стоимость проезда на общественном транспорте в РФ предлагают рассчитывать по новой методике. Об этом рассказал замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Петр Иванов. «ФАС готова дать ориентиры и предлагает разработать единую методику установления тарифов на перевозки общественным транспортом», — рассказал Иванов газете «Известия». По его словам, в этой методике будет учитываться качество услуг для населения. Также будет установлен порядок и предел изменения тарифа для населения. Еще предложено разработать правила формирования пакетов маршрутов и содержания инфраструктуры, особенно для электрического наземного транспорта. Ранее в ФАС заявили, что у них есть серьезные замечания к «Яндекс Такси» из-за ценообразования. Ведомство требует снизить комиссию для перевозчиков до конкурентного уровня. За 2023 год поступило более 300 жалоб на компанию от пассажиров и водителей.