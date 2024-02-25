25 февраля 2024

«Известия»: стоимость проезда в РФ будут рассчитывать по новой методике

© Служба новостей «URA.RU»
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Общественный транспорт. Пермь, пассажир автобуса, человек держится за поручень, пассажир трамвая, люди в общественном транспорте
В методике будет учитываться качество оказываемых населению услуг Фото:

Стоимость проезда на общественном транспорте в РФ предлагают рассчитывать по новой методике. Об этом рассказал замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Петр Иванов.

«ФАС готова дать ориентиры и предлагает разработать единую методику установления тарифов на перевозки общественным транспортом», — рассказал Иванов газете «Известия». По его словам, в этой методике будет учитываться качество услуг для населения.

Также будет установлен порядок и предел изменения тарифа для населения. Еще предложено разработать правила формирования пакетов маршрутов и содержания инфраструктуры, особенно для электрического наземного транспорта.

Ранее в ФАС заявили, что у них есть серьезные замечания к «Яндекс Такси» из-за ценообразования. Ведомство требует снизить комиссию для перевозчиков до конкурентного уровня. За 2023 год поступило более 300 жалоб на компанию от пассажиров и водителей.

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Стоимость проезда на общественном транспорте в РФ предлагают рассчитывать по новой методике. Об этом рассказал замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Петр Иванов. «ФАС готова дать ориентиры и предлагает разработать единую методику установления тарифов на перевозки общественным транспортом», — рассказал Иванов газете «Известия». По его словам, в этой методике будет учитываться качество услуг для населения. Также будет установлен порядок и предел изменения тарифа для населения. Еще предложено разработать правила формирования пакетов маршрутов и содержания инфраструктуры, особенно для электрического наземного транспорта. Ранее в ФАС заявили, что у них есть серьезные замечания к «Яндекс Такси» из-за ценообразования. Ведомство требует снизить комиссию для перевозчиков до конкурентного уровня. За 2023 год поступило более 300 жалоб на компанию от пассажиров и водителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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