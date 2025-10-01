Названа дата следующего заседания по ОПЕК

Следующее заседание Совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) назначено на 30 ноября. Об этом говорится в официальном коммюнике альянса.
«Следующее заседание совместного министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+ (63-е) запланировано на 30 ноября 2025 года», — говорится в сообщении на сайте альянса. JMMC по итогам заседания, состоявшегося 1 октября, не рекомендовал вносить изменения в действующие условия соглашения о добыче нефти.
Как отмечается в коммюнике, комитет провел анализ данных по уровню добычи нефти за июль и август 2025 года и зафиксировал, что страны ОПЕК, а также государства, не входящие в организацию, но являющиеся участниками Декларации о сотрудничестве (DoC), в целом соблюдают установленные квоты. JMMC подчеркнул важность полного соблюдения обязательств и мер по компенсации, а также рассмотрел актуализированные графики компенсационных сокращений. В коммюнике подчеркивается, что каких-либо новых решений по изменению параметров соглашения принято не было.
Кроме того, в конце июня представители ОПЕК напомнили о различии между заседаниями мониторингового комитета и встречами восьми стран-участниц ОПЕК+, на которых обсуждаются вопросы выхода из режима добровольного ограничения добычи нефти. Следующая встреча по данному вопросу назначена на 5 октября, когда будет принято решение о параметрах нефтедобычи на ноябрь для России, Саудовской Аравии, Ирака, Казахстана, ОАЭ, Омана, Алжира и Кувейта.
