Макрон согласился с премьером Бельгии, что нельзя использовать активы России

Президент Франции Эммануэль Макрон согласился с позицией премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера относительно недопустимости использования замороженных российских активов в соответствии с предложениями Евросоюза. Он также напомнил, что Де Вевер ранее критически оценил инициативу Еврокомиссии, предусматривающую использование не только доходов от замороженных активов, но и сами эти активы для предоставления поддержки Украине.
«Когда активы замораживаются, нужно уважать международное право», — заявил Макрон. Его слова приводит издание The Guardian.
В то же время глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что среди стран ЕС отсутствует согласованная позиция по данному вопросу. По ее словам, Европа как можно оперативнее работает над предоставлением репарационного кредита.
Ранее Европейская комиссия выступила с предложением выделить Украине так называемый «репарационный кредит» в размере 140 миллиардов евро, используя замороженные российские активы. Согласно предложенной схеме, Киев получит доступ к финансированию, а возврат кредита будет происходить за счет будущих репарационных выплат со стороны Москвы. В МИД РФ неоднократно квалифицировали заморозку российских активов на территории Европы как кражу. При этом подчеркивалось, что меры ЕС направлены не только против частных средств, но и затрагивают государственные активы России.
