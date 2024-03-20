ЕК предлагает начать выплаты Украине из доходов от активов РФ уже в июле

20 марта 2024 в 18:38 Размер текста - 17 +

Страны ЕС хотят отправить доход от российских активов на помощь Украине Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Еврокомиссия (ЕК) планирует начать выплачивать Украине деньги, полученные от использования замороженных активов России, в июле. Об этом журналистам рассказал источник в Евросоюзе. «Если мы быстро примем это решение, то первые выплаты начнутся уже в июле», — заявил источник. Он добавил, что такие выплаты будут выплачиваться два раза в год. Слова информатора приводит РИА Новости. По его информации, в этом году почти все доходы от российских активов пойдут на поставки военной помощи Украине. Для этого будет использоваться европейский фонд мира. Перераспределение приоритетов будет рассматриваться каждый год. Первый пересмотр запланирован на начало 2025 года. Ожидается, что в год ЕС будет отправлять Киеву около трех миллиардов евро, полученных от использования активов РФ. До этого в ЕС был согласован механизм отправки Украине 50 миллиардов евро. Страны Европы хотят выплатить такую сумму до 2027 года. Для этого будут использоваться активы РФ. Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель отмечал, что в ЕС нет единого мнения насчет использования денег России. Окончательное решение по этому вопросу будет озвучено 21—22 марта, передает RT. После начала спецоперации страны ЕС заморозили около 210 миллиардов евро России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Еврокомиссия (ЕК) планирует начать выплачивать Украине деньги, полученные от использования замороженных активов России, в июле. Об этом журналистам рассказал источник в Евросоюзе. «Если мы быстро примем это решение, то первые выплаты начнутся уже в июле», — заявил источник. Он добавил, что такие выплаты будут выплачиваться два раза в год. Слова информатора приводит РИА Новости. По его информации, в этом году почти все доходы от российских активов пойдут на поставки военной помощи Украине. Для этого будет использоваться европейский фонд мира. Перераспределение приоритетов будет рассматриваться каждый год. Первый пересмотр запланирован на начало 2025 года. Ожидается, что в год ЕС будет отправлять Киеву около трех миллиардов евро, полученных от использования активов РФ. До этого в ЕС был согласован механизм отправки Украине 50 миллиардов евро. Страны Европы хотят выплатить такую сумму до 2027 года. Для этого будут использоваться активы РФ. Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель отмечал, что в ЕС нет единого мнения насчет использования денег России. Окончательное решение по этому вопросу будет озвучено 21—22 марта, передает RT. После начала спецоперации страны ЕС заморозили около 210 миллиардов евро России.