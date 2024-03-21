Reuters: западные банки боятся расплаты за изъятие доходов от российских активов

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Западные банки боятся, что Россия в будущем привлечет их к ответственности за передачу российских активов в виде евро Украине, передает Reuters Фото:
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Западные банки опасаются, что Россия может привлечь их к ответственности за изъятие замороженных российских доходов. Поэтому некоторые из них начали лоббировать соответствующие предложения со стороны Евросоюза. Об этом сообщает Reuters.

«Некоторые западные банки начали лоббировать предложения ЕС о перераспределении миллиардов евро в виде процентов, полученных от замороженных российских активов. <…> Однако некоторые банки опасаются, что впоследствии Россия может привлечь их к ответственности, если они будут участвовать в каком-либо переводе замороженных российских денег на Украину», — отмечают журналисты агентства, ссылаясь на высокопоставленные источники в банковских отраслях. Те также прогнозирует подрыв доверия к западной банковской системе в дальнейшем, причем не только со стороны России.

Глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украина будет получать в год по три миллиарда евро за счет российских замороженных активов. Данное решение было принято ранее по причине нехватки финансов у западных стран на поддержку Киева. Еврокомиссия (ЕК) утвердила предложение о направлении доходов от замороженных активов России на поддержку Украины 20 марта, передает «Национальная служба новостей».

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Западные банки опасаются, что Россия может привлечь их к ответственности за изъятие замороженных российских доходов. Поэтому некоторые из них начали лоббировать соответствующие предложения со стороны Евросоюза. Об этом сообщает Reuters. «Некоторые западные банки начали лоббировать предложения ЕС о перераспределении миллиардов евро в виде процентов, полученных от замороженных российских активов. <…> Однако некоторые банки опасаются, что впоследствии Россия может привлечь их к ответственности, если они будут участвовать в каком-либо переводе замороженных российских денег на Украину», — отмечают журналисты агентства, ссылаясь на высокопоставленные источники в банковских отраслях. Те также прогнозирует подрыв доверия к западной банковской системе в дальнейшем, причем не только со стороны России. Глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украина будет получать в год по три миллиарда евро за счет российских замороженных активов. Данное решение было принято ранее по причине нехватки финансов у западных стран на поддержку Киева. Еврокомиссия (ЕК) утвердила предложение о направлении доходов от замороженных активов России на поддержку Украины 20 марта, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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