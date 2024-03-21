Reuters: западные банки боятся расплаты за изъятие доходов от российских активов

21 марта 2024 в 21:30 Размер текста - 17 +

Западные банки боятся, что Россия в будущем привлечет их к ответственности за передачу российских активов в виде евро Украине, передает Reuters Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Западные банки опасаются, что Россия может привлечь их к ответственности за изъятие замороженных российских доходов. Поэтому некоторые из них начали лоббировать соответствующие предложения со стороны Евросоюза. Об этом сообщает Reuters. «Некоторые западные банки начали лоббировать предложения ЕС о перераспределении миллиардов евро в виде процентов, полученных от замороженных российских активов. <…> Однако некоторые банки опасаются, что впоследствии Россия может привлечь их к ответственности, если они будут участвовать в каком-либо переводе замороженных российских денег на Украину», — отмечают журналисты агентства, ссылаясь на высокопоставленные источники в банковских отраслях. Те также прогнозирует подрыв доверия к западной банковской системе в дальнейшем, причем не только со стороны России. Глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украина будет получать в год по три миллиарда евро за счет российских замороженных активов. Данное решение было принято ранее по причине нехватки финансов у западных стран на поддержку Киева. Еврокомиссия (ЕК) утвердила предложение о направлении доходов от замороженных активов России на поддержку Украины 20 марта, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Западные банки опасаются, что Россия может привлечь их к ответственности за изъятие замороженных российских доходов. Поэтому некоторые из них начали лоббировать соответствующие предложения со стороны Евросоюза. Об этом сообщает Reuters. «Некоторые западные банки начали лоббировать предложения ЕС о перераспределении миллиардов евро в виде процентов, полученных от замороженных российских активов. <…> Однако некоторые банки опасаются, что впоследствии Россия может привлечь их к ответственности, если они будут участвовать в каком-либо переводе замороженных российских денег на Украину», — отмечают журналисты агентства, ссылаясь на высокопоставленные источники в банковских отраслях. Те также прогнозирует подрыв доверия к западной банковской системе в дальнейшем, причем не только со стороны России. Глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украина будет получать в год по три миллиарда евро за счет российских замороженных активов. Данное решение было принято ранее по причине нехватки финансов у западных стран на поддержку Киева. Еврокомиссия (ЕК) утвердила предложение о направлении доходов от замороженных активов России на поддержку Украины 20 марта, передает «Национальная служба новостей».