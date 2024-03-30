«ВО»: подземный штаб ВСУ поражен ракетным ударом в Одессе

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, мотострелки, оружие, бронетехника, ракета зенитная, сво
По штабу ВСУ был нанесен ракетный удар, сообщает «Военный обозреватель» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Одессе по подземному штабу Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесен ракетный удар. Об этом сообщает telegram-канал «Военный обозреватель». Авторы пишут, что атака была со стороны ВС РФ.

«Подземный штаб ВСУ поражен в результате ракетного удара в Одессе», — пишут авторы канала. Уточняется, что цель удара достигнута, однако информации о ликвидации находящихся внутри нет.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.

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В Одессе по подземному штабу Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесен ракетный удар. Об этом сообщает telegram-канал «Военный обозреватель». Авторы пишут, что атака была со стороны ВС РФ. «Подземный штаб ВСУ поражен в результате ракетного удара в Одессе», — пишут авторы канала. Уточняется, что цель удара достигнута, однако информации о ликвидации находящихся внутри нет. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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