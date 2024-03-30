«ВО»: подземный штаб ВСУ поражен ракетным ударом в Одессе

По штабу ВСУ был нанесен ракетный удар, сообщает «Военный обозреватель»
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Одессе по подземному штабу Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесен ракетный удар. Об этом сообщает telegram-канал «Военный обозреватель». Авторы пишут, что атака была со стороны ВС РФ.
«Подземный штаб ВСУ поражен в результате ракетного удара в Одессе», — пишут авторы канала. Уточняется, что цель удара достигнута, однако информации о ликвидации находящихся внутри нет.
Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.
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