Лукашенко передаст Путину данные о возможных кураторах террористов из «Крокуса»

Президент Беларуси Александр Лукашенко передаст российскому лидеру Владимиру Путину информацию о предполагаемых кураторах террористов, совершивших нападение в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил сам глава Республики.
«Их (террористов — прим. URA.RU) кураторы, у нас есть подозрения на некоторых, это я Путину позвоню, скажу свои подозрения, — они понимали, что в Беларусь заходить нельзя», — сообщил Лукашенко, его слова передает БЕЛТА. Он отметил, что Беларусь по договоренности с Россией закрыла свою границу в направлении, куда могли двигаться террористы после теракта.
По словам Лукашенко, у него с Путиным было постоянное взаимодействие. «Мы сутки не спали вместе с Путиным!» — подчеркнул он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Лукашенко устроил переговоры с Путиным после теракта, передает RT. В пресс-службе посольства Беларуси в РФ сообщили, что гражданка республики погибла в результате теракта в «Крокусе»
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