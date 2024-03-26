Лукашенко передаст Путину данные о возможных кураторах террористов из «Крокуса»

26 марта 2024 в 17:34 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко сообщил, что он с Владимиром Путиным сутки не спали из-за теракта Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Президент Беларуси Александр Лукашенко передаст российскому лидеру Владимиру Путину информацию о предполагаемых кураторах террористов, совершивших нападение в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил сам глава Республики. «Их (террористов — прим. URA.RU) кураторы, у нас есть подозрения на некоторых, это я Путину позвоню, скажу свои подозрения, — они понимали, что в Беларусь заходить нельзя», — сообщил Лукашенко, его слова передает БЕЛТА. Он отметил, что Беларусь по договоренности с Россией закрыла свою границу в направлении, куда могли двигаться террористы после теракта. По словам Лукашенко, у него с Путиным было постоянное взаимодействие. «Мы сутки не спали вместе с Путиным!» — подчеркнул он. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Лукашенко устроил переговоры с Путиным после теракта, передает RT. В пресс-службе посольства Беларуси в РФ сообщили, что гражданка республики погибла в результате теракта в «Крокусе» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Беларуси Александр Лукашенко передаст российскому лидеру Владимиру Путину информацию о предполагаемых кураторах террористов, совершивших нападение в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил сам глава Республики. «Их (террористов — прим. URA.RU) кураторы, у нас есть подозрения на некоторых, это я Путину позвоню, скажу свои подозрения, — они понимали, что в Беларусь заходить нельзя», — сообщил Лукашенко, его слова передает БЕЛТА. Он отметил, что Беларусь по договоренности с Россией закрыла свою границу в направлении, куда могли двигаться террористы после теракта. По словам Лукашенко, у него с Путиным было постоянное взаимодействие. «Мы сутки не спали вместе с Путиным!» — подчеркнул он. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Лукашенко устроил переговоры с Путиным после теракта, передает RT. В пресс-службе посольства Беларуси в РФ сообщили, что гражданка республики погибла в результате теракта в «Крокусе»