Лукашенко передаст Путину данные о возможных кураторах террористов из «Крокуса»

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, лукашенко александр
Александр Лукашенко сообщил, что он с Владимиром Путиным сутки не спали из-за теракта Фото:
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Президент Беларуси Александр Лукашенко передаст российскому лидеру Владимиру Путину информацию о предполагаемых кураторах террористов, совершивших нападение в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил сам глава Республики.

«Их (террористов — прим. URA.RU) кураторы, у нас есть подозрения на некоторых, это я Путину позвоню, скажу свои подозрения, — они понимали, что в Беларусь заходить нельзя», — сообщил Лукашенко, его слова передает БЕЛТА. Он отметил, что Беларусь по договоренности с Россией закрыла свою границу в направлении, куда могли двигаться террористы после теракта.

По словам Лукашенко, у него с Путиным было постоянное взаимодействие. «Мы сутки не спали вместе с Путиным!» — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Лукашенко устроил переговоры с Путиным после теракта, передает RT. В пресс-службе посольства Беларуси в РФ сообщили, что гражданка республики погибла в результате теракта в «Крокусе»

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Президент Беларуси Александр Лукашенко передаст российскому лидеру Владимиру Путину информацию о предполагаемых кураторах террористов, совершивших нападение в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил сам глава Республики. «Их (террористов — прим. URA.RU) кураторы, у нас есть подозрения на некоторых, это я Путину позвоню, скажу свои подозрения, — они понимали, что в Беларусь заходить нельзя», — сообщил Лукашенко, его слова передает БЕЛТА. Он отметил, что Беларусь по договоренности с Россией закрыла свою границу в направлении, куда могли двигаться террористы после теракта. По словам Лукашенко, у него с Путиным было постоянное взаимодействие. «Мы сутки не спали вместе с Путиным!» — подчеркнул он. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Лукашенко устроил переговоры с Путиным после теракта, передает RT. В пресс-службе посольства Беларуси в РФ сообщили, что гражданка республики погибла в результате теракта в «Крокусе»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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