Лукашенко объяснил долгое молчание Путина после теракта в «Крокусе»

Лукашенко постоянно взаимодействовал с Путиным после теракта в «Крокусе»

26 марта 2024 в 17:49 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко объяснил долгое молчание президента России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил долгое молчание президента России Владимира Путина после теракта в «Крокус Сити Холле». В интервью изданию «БЕЛТА» Лукашенко заявил, что постоянно взаимодействовал с российским лидером после трагических событий в Подмосковье. « Да мы сутки не спали вместе с Путиным! Что они знают об этом? Постоянное было взаимодействие», — говорится в публикации издания. Также Лукашенко заявил, что Путин выступил с обращением в связи с терактом тогда, когда это нужно было сделать. Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко передаст российскому лидеру Владимиру Путину информацию о предполагаемых кураторах террористов, совершивших нападение в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил сам глава республики. В Подмосковье группа террористов открыла стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл». Трагедия произошла 22 марта перед концертом группы «Пикник». Погибли 139 человек, еще почти две сотни человек пострадали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил долгое молчание президента России Владимира Путина после теракта в «Крокус Сити Холле». В интервью изданию «БЕЛТА» Лукашенко заявил, что постоянно взаимодействовал с российским лидером после трагических событий в Подмосковье. « Да мы сутки не спали вместе с Путиным! Что они знают об этом? Постоянное было взаимодействие», — говорится в публикации издания. Также Лукашенко заявил, что Путин выступил с обращением в связи с терактом тогда, когда это нужно было сделать. Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко передаст российскому лидеру Владимиру Путину информацию о предполагаемых кураторах террористов, совершивших нападение в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил сам глава республики. В Подмосковье группа террористов открыла стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл». Трагедия произошла 22 марта перед концертом группы «Пикник». Погибли 139 человек, еще почти две сотни человек пострадали.