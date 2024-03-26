Лукашенко объяснил долгое молчание Путина после теракта в «Крокусе»

Лукашенко постоянно взаимодействовал с Путиным после теракта в «Крокусе»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совместное фотографирование глав независимых государств СНГ. Бишкек, Республика Киргизия, лукашенко александр
Александр Лукашенко объяснил долгое молчание президента России Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил долгое молчание президента России Владимира Путина после теракта в «Крокус Сити Холле». В интервью изданию «БЕЛТА» Лукашенко заявил, что постоянно взаимодействовал с российским лидером после трагических событий в Подмосковье.

« Да мы сутки не спали вместе с Путиным! Что они знают об этом? Постоянное было взаимодействие», — говорится в публикации издания. Также Лукашенко заявил, что Путин выступил с обращением в связи с терактом тогда, когда это нужно было сделать.

Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко передаст российскому лидеру Владимиру Путину информацию о предполагаемых кураторах террористов, совершивших нападение в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил сам глава республики.

В Подмосковье группа террористов открыла стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл». Трагедия произошла 22 марта перед концертом группы «Пикник». Погибли 139 человек, еще почти две сотни человек пострадали.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил долгое молчание президента России Владимира Путина после теракта в «Крокус Сити Холле». В интервью изданию «БЕЛТА» Лукашенко заявил, что постоянно взаимодействовал с российским лидером после трагических событий в Подмосковье. « Да мы сутки не спали вместе с Путиным! Что они знают об этом? Постоянное было взаимодействие», — говорится в публикации издания. Также Лукашенко заявил, что Путин выступил с обращением в связи с терактом тогда, когда это нужно было сделать. Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко передаст российскому лидеру Владимиру Путину информацию о предполагаемых кураторах террористов, совершивших нападение в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил сам глава республики. В Подмосковье группа террористов открыла стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл». Трагедия произошла 22 марта перед концертом группы «Пикник». Погибли 139 человек, еще почти две сотни человек пострадали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...