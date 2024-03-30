30 марта 2024

В России вдвое выросли продажи отечественных компьютеров

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Самыми популярными отечественными компьютерами считаются iRu, Irbis, Echips, Osio Фото:

В России за год вдвое увеличились продажи отечественных компьютеров и достигли 20% объема продаж ПК. Каждый пятый продаваемый компьютер — отечественный, сообщил представитель объединенного ритейлера «М.Видео — Эльдорадо».

«[Увеличению объемов продаж] способствовал рост популярности отечественных компьютерных брендов. Их доля на рынке за год увеличилась более чем в два раза — до 20%», — передает слова ритейлера газета «Известия».

Самыми популярными отечественными компьютерами считаются iRu, Irbis, Echips, Osio. Представитель ритейлера отметил, что популярность вызвана доступностью для потребителей.

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В России за год вдвое увеличились продажи отечественных компьютеров и достигли 20% объема продаж ПК. Каждый пятый продаваемый компьютер — отечественный, сообщил представитель объединенного ритейлера «М.Видео — Эльдорадо». «[Увеличению объемов продаж] способствовал рост популярности отечественных компьютерных брендов. Их доля на рынке за год увеличилась более чем в два раза — до 20%», — передает слова ритейлера газета «Известия». Самыми популярными отечественными компьютерами считаются iRu, Irbis, Echips, Osio. Представитель ритейлера отметил, что популярность вызвана доступностью для потребителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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