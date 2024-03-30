В России вдвое выросли продажи отечественных компьютеров

В России за год вдвое увеличились продажи отечественных компьютеров и достигли 20% объема продаж ПК. Каждый пятый продаваемый компьютер — отечественный, сообщил представитель объединенного ритейлера «М.Видео — Эльдорадо».
«[Увеличению объемов продаж] способствовал рост популярности отечественных компьютерных брендов. Их доля на рынке за год увеличилась более чем в два раза — до 20%», — передает слова ритейлера газета «Известия».
Самыми популярными отечественными компьютерами считаются iRu, Irbis, Echips, Osio. Представитель ритейлера отметил, что популярность вызвана доступностью для потребителей.
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