Наука и техника Роскосмос раскрыл причину отмены запуска ракеты «Ангара-А5» Глава Роскосмоса: запустить ракету «Ангара-А5» не удалось из-за сбоя системы 09 апреля 2024 в 14:32 Размер текста - 17 + Пуск ракеты перенесен на 10 апреля, сообщили в Роскосмосе (архивное фото) Фото: spacePD/pickupimage Пуск ракеты «Ангара-А5» был отменен автоматикой из-за сбоя системы. Об этом заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов. По словам Юрия Борисова, запустить ракету-носитель «Ангара-А5» не удалось из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. Следующая попытка пуска запланирована на 10 апреля. Запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» должен был состояться 9 апреля в 12:00 (мск). Однако пуск не состоялся из-за автоматической отмены за две минуты до старта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Пуск ракеты «Ангара-А5» был отменен автоматикой из-за сбоя системы. Об этом заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов. По словам Юрия Борисова, запустить ракету-носитель «Ангара-А5» не удалось из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. Следующая попытка пуска запланирована на 10 апреля. Запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» должен был состояться 9 апреля в 12:00 (мск). Однако пуск не состоялся из-за автоматической отмены за две минуты до старта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям