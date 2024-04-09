Роскосмос раскрыл причину отмены запуска ракеты «Ангара-А5»

Глава Роскосмоса: запустить ракету «Ангара-А5» не удалось из-за сбоя системы
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Пуск ракеты перенесен на 10 апреля, сообщили в Роскосмосе (архивное фото) Фото:

Пуск ракеты «Ангара-А5» был отменен автоматикой из-за сбоя системы. Об этом заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

По словам Юрия Борисова, запустить ракету-носитель «Ангара-А5» не удалось из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. Следующая попытка пуска запланирована на 10 апреля.

Запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» должен был состояться 9 апреля в 12:00 (мск). Однако пуск не состоялся из-за автоматической отмены за две минуты до старта.

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Пуск ракеты «Ангара-А5» был отменен автоматикой из-за сбоя системы. Об этом заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов. По словам Юрия Борисова, запустить ракету-носитель «Ангара-А5» не удалось из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. Следующая попытка пуска запланирована на 10 апреля. Запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» должен был состояться 9 апреля в 12:00 (мск). Однако пуск не состоялся из-за автоматической отмены за две минуты до старта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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