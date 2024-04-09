Роскосмос раскрыл причину отмены запуска ракеты «Ангара-А5»

Пуск ракеты перенесен на 10 апреля, сообщили в Роскосмосе (архивное фото)
Пуск ракеты «Ангара-А5» был отменен автоматикой из-за сбоя системы. Об этом заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов.
По словам Юрия Борисова, запустить ракету-носитель «Ангара-А5» не удалось из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. Следующая попытка пуска запланирована на 10 апреля.
Запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» должен был состояться 9 апреля в 12:00 (мск). Однако пуск не состоялся из-за автоматической отмены за две минуты до старта.
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