В США раскрыли, когда Израиль определится с ответом на масштабную атаку Ирана

В ближайшие дни Израиль примет решение по поводу ответных мер на атаку Ирана. Об этом заявил представитель ЦАХАЛ Питер Лернер.
«Правительство Израиля „примет решение о дальнейших шагах“ уже в понедельник или в ближайшие дни», — заявил Лернер. Его слова передает американский
Лернер также сообщил, что ответом Израиля может быть нанесение удара или его отсутствие. Однако, по словам представителя ЦАХАЛ, существует еще достаточное количество сценариев, помимо озвученных.
В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль беспилотниками. 99% дронов было перехвачено. Тегеран объяснил свои действия ответом на «неоднократную военную агрессию». Позже Израиль направил запрос в СБ ООН на проведение срочного заседания.
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