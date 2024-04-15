В США раскрыли, когда Израиль определится с ответом на масштабную атаку Ирана

ABC News: Израиль в ближайшие дни примет решение по ответу на атаку Ирана
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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, израиль, сектор газа,  stock, цахал, наземная операция
Ответом Израиля может быть как нанесение удара, так и его отсутствие Фото:
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Военный конфликт между Ираном и Израилем

В ближайшие дни Израиль примет решение по поводу ответных мер на атаку Ирана. Об этом заявил представитель ЦАХАЛ Питер Лернер.

«Правительство Израиля „примет решение о дальнейших шагах“ уже в понедельник или в ближайшие дни», — заявил Лернер. Его слова передает американский телеканал ABC News.

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Лернер также сообщил, что ответом Израиля может быть нанесение удара или его отсутствие. Однако, по словам представителя ЦАХАЛ, существует еще достаточное количество сценариев, помимо озвученных.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль беспилотниками. 99% дронов было перехвачено. Тегеран объяснил свои действия ответом на «неоднократную военную агрессию». Позже Израиль направил запрос в СБ ООН на проведение срочного заседания.

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В ближайшие дни Израиль примет решение по поводу ответных мер на атаку Ирана. Об этом заявил представитель ЦАХАЛ Питер Лернер. «Правительство Израиля „примет решение о дальнейших шагах“ уже в понедельник или в ближайшие дни», — заявил Лернер. Его слова передает американский телеканал ABC News. Лернер также сообщил, что ответом Израиля может быть нанесение удара или его отсутствие. Однако, по словам представителя ЦАХАЛ, существует еще достаточное количество сценариев, помимо озвученных. В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль беспилотниками. 99% дронов было перехвачено. Тегеран объяснил свои действия ответом на «неоднократную военную агрессию». Позже Израиль направил запрос в СБ ООН на проведение срочного заседания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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