Карта спецоперации на Украине 20 апреля: средства ПВО РФ уничтожили 50 БПЛА

Средства ПВО перехватили 50 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над Россией. Некоторые из БПЛА достигли Подмосковья. Карта боевых действий на Украине — в материале URA.RU.
Средства ПВО перехватили 50 БПЛА в небе над Россией
Средства ПВО России успешно перехватили и уничтожили 50 беспилотных летательных аппаратов в небе над различными регионами страны, включая Подмосковье. Информацию о произошедшем подтвердили в Минобороны РФ.
Купянское направление
Экипажи боевых машин пехоты БМП-3 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск уничтожили опорные пункты и минометные позиции ВСУ. Перед началом операции разведывательные подразделения, используя беспилотные летательные аппараты, обнаружили скопление и перемещение украинских войск в лесной зоне. Полученные координаты были переданы на пункт управления, что позволило экипажам БМП-3 выехать на позиции и успешно атаковать обнаруженные цели.
ВС РФ нанесли поражение ВСУ в нескольких районах населенных пунктов, таких как Новоселовское, Котляровка, Загоруйковка, Ивановка и Першотравневое. Уничтожены склад боеприпасов в Двуречной, а также две украинские диверсионно-разведывательные группы в Синьковке и Орлянском.
Херсонское направление
Военнослужащие группировки российских войск «Днепр» провели успешные действия по освобождению Работино в Запорожской области. В ходе этих действий было уничтожено до 60 военнослужащих и пять единиц автомобильной техники.
Также российские военные за прошедшие сутки вели оборону левого берега Днепра. В ходе борьбы были уничтожены десантные лодки, беспилотные летательные аппараты, наблюдательные пункты, склады боеприпасов ВСУ. В районе поселка Змиевка был ликвидирован склад боеприпасов территориальной обороны.
Краснолиманское направление
ВС РФ поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва и Григоровка. В результате Украина потеряла до 75 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины.
Донецкое направление
Под Красногоровкой был уничтожен склад боеприпасов ВСУ. В результате украинская армия потеряла до 380 солдат, один танк, две БМП, пять бронированных машин, восемь автомобилей, САУ «Акация», гаубицу Д-20 и боевую машину РСЗО «Град».
Запорожское направление
Группировка «Восток» нанесла успешные удары в районах населенных пунктов Угледар, Павловка, Червоное, Малая Токмачка и Каменское. ВСУ понесли значительные потери — до 120 солдат уничтожено, также потеряны два боевых бронированных машины, два автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».
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