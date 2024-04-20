Карта спецоперации на Украине 20 апреля: средства ПВО РФ уничтожили 50 БПЛА

Средства ПВО сбили 50 дронов над регионами России

20 апреля 2024 в 10:41 Размер текста - 17 +

ВС РФ нанесли удар по позициям ВСУ в районе Загоруйковки Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Средства ПВО перехватили 50 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над Россией. Некоторые из БПЛА достигли Подмосковья. Карта боевых действий на Украине — в материале URA.RU. Инфографика URA.RU Средства ПВО перехватили 50 БПЛА в небе над Россией Средства ПВО России успешно перехватили и уничтожили 50 беспилотных летательных аппаратов в небе над различными регионами страны, включая Подмосковье. Информацию о произошедшем подтвердили в Минобороны РФ. Купянское направление Экипажи боевых машин пехоты БМП-3 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск уничтожили опорные пункты и минометные позиции ВСУ. Перед началом операции разведывательные подразделения, используя беспилотные летательные аппараты, обнаружили скопление и перемещение украинских войск в лесной зоне. Полученные координаты были переданы на пункт управления, что позволило экипажам БМП-3 выехать на позиции и успешно атаковать обнаруженные цели. ВС РФ нанесли поражение ВСУ в нескольких районах населенных пунктов, таких как Новоселовское, Котляровка, Загоруйковка, Ивановка и Першотравневое. Уничтожены склад боеприпасов в Двуречной, а также две украинские диверсионно-разведывательные группы в Синьковке и Орлянском. Херсонское направление Военнослужащие группировки российских войск «Днепр» провели успешные действия по освобождению Работино в Запорожской области. В ходе этих действий было уничтожено до 60 военнослужащих и пять единиц автомобильной техники. Также российские военные за прошедшие сутки вели оборону левого берега Днепра. В ходе борьбы были уничтожены десантные лодки, беспилотные летательные аппараты, наблюдательные пункты, склады боеприпасов ВСУ. В районе поселка Змиевка был ликвидирован склад боеприпасов территориальной обороны. Краснолиманское направление ВС РФ поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва и Григоровка. В результате Украина потеряла до 75 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины. Донецкое направление Под Красногоровкой был уничтожен склад боеприпасов ВСУ. В результате украинская армия потеряла до 380 солдат, один танк, две БМП, пять бронированных машин, восемь автомобилей, САУ «Акация», гаубицу Д-20 и боевую машину РСЗО «Град». Запорожское направление Группировка «Восток» нанесла успешные удары в районах населенных пунктов Угледар, Павловка, Червоное, Малая Токмачка и Каменское. ВСУ понесли значительные потери — до 120 солдат уничтожено, также потеряны два боевых бронированных машины, два автомобиля, а также гаубица «Мста-Б». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Средства ПВО перехватили 50 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над Россией. Некоторые из БПЛА достигли Подмосковья. Карта боевых действий на Украине — в материале URA.RU. Средства ПВО России успешно перехватили и уничтожили 50 беспилотных летательных аппаратов в небе над различными регионами страны, включая Подмосковье. Информацию о произошедшем подтвердили в Минобороны РФ. Экипажи боевых машин пехоты БМП-3 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск уничтожили опорные пункты и минометные позиции ВСУ. Перед началом операции разведывательные подразделения, используя беспилотные летательные аппараты, обнаружили скопление и перемещение украинских войск в лесной зоне. Полученные координаты были переданы на пункт управления, что позволило экипажам БМП-3 выехать на позиции и успешно атаковать обнаруженные цели. ВС РФ нанесли поражение ВСУ в нескольких районах населенных пунктов, таких как Новоселовское, Котляровка, Загоруйковка, Ивановка и Першотравневое. Уничтожены склад боеприпасов в Двуречной, а также две украинские диверсионно-разведывательные группы в Синьковке и Орлянском. Военнослужащие группировки российских войск «Днепр» провели успешные действия по освобождению Работино в Запорожской области. В ходе этих действий было уничтожено до 60 военнослужащих и пять единиц автомобильной техники. Также российские военные за прошедшие сутки вели оборону левого берега Днепра. В ходе борьбы были уничтожены десантные лодки, беспилотные летательные аппараты, наблюдательные пункты, склады боеприпасов ВСУ. В районе поселка Змиевка был ликвидирован склад боеприпасов территориальной обороны. ВС РФ поразили подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва и Григоровка. В результате Украина потеряла до 75 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины. Под Красногоровкой был уничтожен склад боеприпасов ВСУ. В результате украинская армия потеряла до 380 солдат, один танк, две БМП, пять бронированных машин, восемь автомобилей, САУ «Акация», гаубицу Д-20 и боевую машину РСЗО «Град». Группировка «Восток» нанесла успешные удары в районах населенных пунктов Угледар, Павловка, Червоное, Малая Токмачка и Каменское. ВСУ понесли значительные потери — до 120 солдат уничтожено, также потеряны два боевых бронированных машины, два автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».