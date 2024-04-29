Страница с биографией Иванова исчезла с сайта Минобороны. Скрин

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Тимур Иванов. stock, иванов тимур, stock
Страница с биографией Иванова исчезла с сайта Минобороны России Фото:
новость из сюжета
Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Страница с биографией экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, исчезла с сайта Минобороны РФ. Упоминания об Иванове также больше нет на странице, где перечислены все заместители министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Корреспондент URA.RU заметил, что с сайта ведомства пропало упоминание и карточка с биографией Тимура Иванова. Остались только страницы 11 заместителей Шойгу, среди которых значатся Валерий Герасимов, Руслан Цаликов, Николай Панков и другие.

Ранее Иванов был задержан за получение взятки более чем в один миллиард рублей. В Следственно комитете РФ заявили, что ведут расследование по этому делу, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Позже в Басманный суд Москвы поступила жалоба защиты Иванова на его арест. Она была зарегистрирована.

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Страница с биографией экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, исчезла с сайта Минобороны РФ. Упоминания об Иванове также больше нет на странице, где перечислены все заместители министра обороны РФ Сергея Шойгу. Корреспондент URA.RU заметил, что с сайта ведомства пропало упоминание и карточка с биографией Тимура Иванова. Остались только страницы 11 заместителей Шойгу, среди которых значатся Валерий Герасимов, Руслан Цаликов, Николай Панков и другие. Ранее Иванов был задержан за получение взятки более чем в один миллиард рублей. В Следственно комитете РФ заявили, что ведут расследование по этому делу, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Позже в Басманный суд Москвы поступила жалоба защиты Иванова на его арест. Она была зарегистрирована.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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