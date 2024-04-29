Страница с биографией экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, исчезла с сайта Минобороны РФ. Упоминания об Иванове также больше нет на странице, где перечислены все заместители министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Корреспондент URA.RU заметил, что с сайта ведомства пропало упоминание и карточка с биографией Тимура Иванова. Остались только страницы 11 заместителей Шойгу, среди которых значатся Валерий Герасимов, Руслан Цаликов, Николай Панков и другие.
Скрин: Минобороны РФ https://structure.mil.ru/management.htm
Скрин: Минобороны РФ https://structure.mil.ru/management.htm
Ранее Иванов был задержан за получение взятки более чем в один миллиард рублей. В Следственно комитете РФ заявили, что ведут расследование по этому делу, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Позже в Басманный суд Москвы поступила жалоба защиты Иванова на его арест. Она была зарегистрирована.
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Страница с биографией экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, исчезла с сайта Минобороны РФ. Упоминания об Иванове также больше нет на странице, где перечислены все заместители министра обороны РФ Сергея Шойгу. Корреспондент URA.RU заметил, что с сайта ведомства пропало упоминание и карточка с биографией Тимура Иванова. Остались только страницы 11 заместителей Шойгу, среди которых значатся Валерий Герасимов, Руслан Цаликов, Николай Панков и другие. Ранее Иванов был задержан за получение взятки более чем в один миллиард рублей. В Следственно комитете РФ заявили, что ведут расследование по этому делу, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Позже в Басманный суд Москвы поступила жалоба защиты Иванова на его арест. Она была зарегистрирована.