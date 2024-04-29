Страница с биографией Иванова исчезла с сайта Минобороны. Скрин

29 апреля 2024 в 20:34 Размер текста - 17 +

Страница с биографией Иванова исчезла с сайта Минобороны России Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Страница с биографией экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, исчезла с сайта Минобороны РФ. Упоминания об Иванове также больше нет на странице, где перечислены все заместители министра обороны РФ Сергея Шойгу. Корреспондент URA.RU заметил, что с сайта ведомства пропало упоминание и карточка с биографией Тимура Иванова. Остались только страницы 11 заместителей Шойгу, среди которых значатся Валерий Герасимов, Руслан Цаликов, Николай Панков и другие. Скрин: Минобороны РФ https://structure.mil.ru/management.htm Скрин: Минобороны РФ https://structure.mil.ru/management.htm Ранее Иванов был задержан за получение взятки более чем в один миллиард рублей. В Следственно комитете РФ заявили, что ведут расследование по этому делу, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Позже в Басманный суд Москвы поступила жалоба защиты Иванова на его арест. Она была зарегистрирована. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Страница с биографией экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, исчезла с сайта Минобороны РФ. Упоминания об Иванове также больше нет на странице, где перечислены все заместители министра обороны РФ Сергея Шойгу. Корреспондент URA.RU заметил, что с сайта ведомства пропало упоминание и карточка с биографией Тимура Иванова. Остались только страницы 11 заместителей Шойгу, среди которых значатся Валерий Герасимов, Руслан Цаликов, Николай Панков и другие. Ранее Иванов был задержан за получение взятки более чем в один миллиард рублей. В Следственно комитете РФ заявили, что ведут расследование по этому делу, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Позже в Басманный суд Москвы поступила жалоба защиты Иванова на его арест. Она была зарегистрирована.