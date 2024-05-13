Генерал ВСУ объяснил, почему Зеленский уволил командующего ССО

Украинские элитные военные потерпели разгромное поражение от ВС РФ в февралеФото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Лупанчука с должности командующего силами специальных операций (ССО) ВСУ после разгрома российскими бойцами элитного украинского спецназа на Тендровской косе. С таким заявлением выступил отставной генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос.
«Группа 73-го центра (специальных операций ВСУ — прим. URA.RU) была уничтожена. Это был мощный резонанс, который сработал против нового командующего и начальника штаба. Поэтому Зеленский решил заменить полковника Лупанчука», — отметил Сергей Кривонос в эфире youtube-канала «Прямой».
В феврале была пресечена попытка высадки элитного десанта ВСУ на Тендровской косе Херсонской области, напоминает «Национальная служба новостей». Операцию спланировали спецслужбы Британии, пишет телеканал «360». В ходе боя десть украинских военнослужащих были уничтожены.
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Лупанчука с должности командующего силами специальных операций (ССО) ВСУ после разгрома российскими бойцами элитного украинского спецназа на Тендровской косе. С таким заявлением выступил отставной генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос. «Группа 73-го центра (специальных операций ВСУ — прим. URA.RU) была уничтожена. Это был мощный резонанс, который сработал против нового командующего и начальника штаба. Поэтому Зеленский решил заменить полковника Лупанчука», — отметил Сергей Кривонос в эфире youtube-канала «Прямой». В феврале была пресечена попытка высадки элитного десанта ВСУ на Тендровской косе Херсонской области, напоминает «Национальная служба новостей». Операцию спланировали спецслужбы Британии, пишет телеканал «360». В ходе боя десть украинских военнослужащих были уничтожены.