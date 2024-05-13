Генерал ВСУ объяснил, почему Зеленский уволил командующего ССО

Кривонос: командира Лупанчука уволили после разгрома ВСУ на Тендровской косе

13 мая 2024 в 23:21 Размер текста - 17 +

Украинские элитные военные потерпели разгромное поражение от ВС РФ в феврале Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Лупанчука с должности командующего силами специальных операций (ССО) ВСУ после разгрома российскими бойцами элитного украинского спецназа на Тендровской косе. С таким заявлением выступил отставной генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос. «Группа 73-го центра (специальных операций ВСУ — прим. URA.RU) была уничтожена. Это был мощный резонанс, который сработал против нового командующего и начальника штаба. Поэтому Зеленский решил заменить полковника Лупанчука», — отметил Сергей Кривонос в эфире youtube-канала «Прямой». В феврале была пресечена попытка высадки элитного десанта ВСУ на Тендровской косе Херсонской области, напоминает «Национальная служба новостей». Операцию спланировали спецслужбы Британии, пишет телеканал «360» . В ходе боя десть украинских военнослужащих были уничтожены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Лупанчука с должности командующего силами специальных операций (ССО) ВСУ после разгрома российскими бойцами элитного украинского спецназа на Тендровской косе. С таким заявлением выступил отставной генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос. «Группа 73-го центра (специальных операций ВСУ — прим. URA.RU) была уничтожена. Это был мощный резонанс, который сработал против нового командующего и начальника штаба. Поэтому Зеленский решил заменить полковника Лупанчука», — отметил Сергей Кривонос в эфире youtube-канала «Прямой». В феврале была пресечена попытка высадки элитного десанта ВСУ на Тендровской косе Херсонской области, напоминает «Национальная служба новостей». Операцию спланировали спецслужбы Британии, пишет телеканал «360». В ходе боя десть украинских военнослужащих были уничтожены.