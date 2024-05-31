Измены Тарзана, скандал из-за украинского флага и отъезд в США: как живет Наташа Королева

Наташа Королева празднует 51-летие

31 мая 2024 в 07:49 Размер текста - 17 +

Наташа Королева празднует свое 51-летие Фото: Владимир Андреев © URA.RU Певица Наташа Королева 31 мая празднует свое 51-летие. Она известна песнями «Желтые тюльпаны», «Маленькая страна», «Подсолнухи» и другими. О том, как сейчас живет Королева — в материале URA.RU. Юность Наташи Королевой Наташа Королева (Порывай) родилась в Киеве 31 мая 1973 года. У нее есть старшая сестра Ирина, которая выступает под псевдонимом Руся. Королева начала выступать на сцене еще в детстве: сначала пела в хоре, после чего поступила в музыкальную школу и хореографическую студию. В 1987 году она получила диплом конкурса «Золотой камертон». Позже композитор Александр Спаринский написал для нее роль в своем мюзикле «В стране детей». В 1988—1991 годах Наташа училась в Киевском эстрадно-цирковом училище по классу вокала, а летом 1989 года отправилась на гастроли в США как солистка детской рок-оперы «Дитя мира». Там ей предложили поступить в Рочестерский университет, но певица решила поехать в Москву. Карьера певицы Путь Наташи Королевой к звездам начался с прослушивания у известного композитора Игоря Николаева, который не только распознал ее талант, но и подарил артистке псевдоним, под которым она стала широко известна. Эта встреча положила начало не только их профессиональному сотрудничеству, но и личным отношениям. В 1990 году мир услышал песню «Желтые тюльпаны», которая стала хитом. За этим последовали такие известные композиции, как «Почему умирает любовь», «Маленькая страна», «Подсолнухи» и многие другие. Дуэт «Дельфин и русалка», выпущенный в 1992 году, укрепил их статус звездных дуэтов на эстраде. Королева активно гастролировала, представляя свои шоу-программы. В 1994 году вышел ее сольный альбом «Поклонник», а вскоре — «Конфетти». В 1997 году певица отправилась в свое первое мировое турне, демонстрируя свой талант за пределами России. За свою карьеру Наташа Королева была удостоена множества наград, включая два «Золотых граммофона» и премию «Человек года» на Украине. Она также активно участвовала в популярных телевизионных шоу, таких как «Танцы со звездами», «Две звезды», «Дуэты». Летом 2009 года Королева открыла в Москве салон красоты. Однако, как и многие другие бизнесы, он пострадал во время пандемии коронавируса и был закрыт. Два брака Наташи Королевой Брак с Игорем Николаевым Отношения певицы Наташи Королевой и зрелого композитора Игоря Николаева начали развиваться, когда 16-летняя девушка приехала покорять Москву. Первое впечатление на композитора Наташа произвела отрицательное, но вскоре Николаев начал оказывать ей знаки внимания. Королева долго не принимала их всерьез, но его настойчивость покорила сердце девушки. Вскоре отношения исполнителей стало невозможно скрывать от общественности. Родители певицы были против ее связи с женатым композитором, но тот развелся, и было принято решение узаконить отношения с Наташей Королевой. Их брак продлился с 1992 по 2001 годы. Жизнь с Тарзаном В 2001 году Наташа Королева познакомилась со стриптизером Сергеем Глушко, известным под псевдонимом Тарзан. Они встретились на одном из шоу артиста, после которого певица предложила Сергею сотрудничество. В программе «Секрет на миллион» в 2016 году Королева рассказала, что однажды вечером позвонила Глушко и договорилась о свидании с ним, а в 2002 году у пары родился сын Архип. Артисты поженились в 2003 году. Позже Наташа Королева и ее муж дали интервью Ксении Собчак, во время которого Тарзан признался в измене. В феврале 2023 года юморист Павел Воля сообщил, что Королева и Тарзан разводятся, но позже певица опровергла эту информацию. У Тарзана и Наташи Королевой есть сын Архип Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости © URA.RU Запреты на въезд и ссора из-за украинского флага С 2003 года Наташа Королева состоит в партии «Единая Россия», а в 2016 году Служба безопасности Украины запретила певице въезд в страну. Артистка прокомментировала, что по их мнению песня «Маленькая страна» призывает к экстремизму. В 2022 году произошел скандал из-за выступления певицы с песней «Желтые тюльпаны». Королева выступала в синем платье на фоне желтых лент в руках группы подтанцовки, из-за чего ее обвинили, что она выступала на концерте в цветах украинского флага. Сама исполнительница заявила, что исполняет эту песню много лет, и номер поставлен давно, и менять его она не собирается, а саму композицию никто и никогда не ассоциировал с политикой. В январе 2022 года Королевой запретили въезд в Литву. Поводом стали концерты в Крыму, хотя концертный директор певицы Марина Наринская заявила, что певица не выступала на полуострове, а сама Наташа назвала решение литовских властей «нелепицей». Зимой 2024 года Наташа Королева внезапно уехала в США, ее заметили в Майами. Как выяснилось позже, на отъезд певицы из России были уважительные причины, так как в Америку певица поехала, чтобы поздравить свою маму Людмилу Порывай с днем рождения. Мама певицы живет в США Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица Наташа Королева 31 мая празднует свое 51-летие. Она известна песнями «Желтые тюльпаны», «Маленькая страна», «Подсолнухи» и другими. О том, как сейчас живет Королева — в материале URA.RU. Наташа Королева (Порывай) родилась в Киеве 31 мая 1973 года. У нее есть старшая сестра Ирина, которая выступает под псевдонимом Руся. Королева начала выступать на сцене еще в детстве: сначала пела в хоре, после чего поступила в музыкальную школу и хореографическую студию. В 1987 году она получила диплом конкурса «Золотой камертон». Позже композитор Александр Спаринский написал для нее роль в своем мюзикле «В стране детей». В 1988—1991 годах Наташа училась в Киевском эстрадно-цирковом училище по классу вокала, а летом 1989 года отправилась на гастроли в США как солистка детской рок-оперы «Дитя мира». Там ей предложили поступить в Рочестерский университет, но певица решила поехать в Москву. Путь Наташи Королевой к звездам начался с прослушивания у известного композитора Игоря Николаева, который не только распознал ее талант, но и подарил артистке псевдоним, под которым она стала широко известна. Эта встреча положила начало не только их профессиональному сотрудничеству, но и личным отношениям. В 1990 году мир услышал песню «Желтые тюльпаны», которая стала хитом. За этим последовали такие известные композиции, как «Почему умирает любовь», «Маленькая страна», «Подсолнухи» и многие другие. Дуэт «Дельфин и русалка», выпущенный в 1992 году, укрепил их статус звездных дуэтов на эстраде. Королева активно гастролировала, представляя свои шоу-программы. В 1994 году вышел ее сольный альбом «Поклонник», а вскоре — «Конфетти». В 1997 году певица отправилась в свое первое мировое турне, демонстрируя свой талант за пределами России. За свою карьеру Наташа Королева была удостоена множества наград, включая два «Золотых граммофона» и премию «Человек года» на Украине. Она также активно участвовала в популярных телевизионных шоу, таких как «Танцы со звездами», «Две звезды», «Дуэты». Летом 2009 года Королева открыла в Москве салон красоты. Однако, как и многие другие бизнесы, он пострадал во время пандемии коронавируса и был закрыт. Отношения певицы Наташи Королевой и зрелого композитора Игоря Николаева начали развиваться, когда 16-летняя девушка приехала покорять Москву. Первое впечатление на композитора Наташа произвела отрицательное, но вскоре Николаев начал оказывать ей знаки внимания. Королева долго не принимала их всерьез, но его настойчивость покорила сердце девушки. Вскоре отношения исполнителей стало невозможно скрывать от общественности. Родители певицы были против ее связи с женатым композитором, но тот развелся, и было принято решение узаконить отношения с Наташей Королевой. Их брак продлился с 1992 по 2001 годы. В 2001 году Наташа Королева познакомилась со стриптизером Сергеем Глушко, известным под псевдонимом Тарзан. Они встретились на одном из шоу артиста, после которого певица предложила Сергею сотрудничество. В программе «Секрет на миллион» в 2016 году Королева рассказала, что однажды вечером позвонила Глушко и договорилась о свидании с ним, а в 2002 году у пары родился сын Архип. Артисты поженились в 2003 году. Позже Наташа Королева и ее муж дали интервью Ксении Собчак, во время которого Тарзан признался в измене. В феврале 2023 года юморист Павел Воля сообщил, что Королева и Тарзан разводятся, но позже певица опровергла эту информацию. С 2003 года Наташа Королева состоит в партии «Единая Россия», а в 2016 году Служба безопасности Украины запретила певице въезд в страну. Артистка прокомментировала, что по их мнению песня «Маленькая страна» призывает к экстремизму. В 2022 году произошел скандал из-за выступления певицы с песней «Желтые тюльпаны». Королева выступала в синем платье на фоне желтых лент в руках группы подтанцовки, из-за чего ее обвинили, что она выступала на концерте в цветах украинского флага. Сама исполнительница заявила, что исполняет эту песню много лет, и номер поставлен давно, и менять его она не собирается, а саму композицию никто и никогда не ассоциировал с политикой. В январе 2022 года Королевой запретили въезд в Литву. Поводом стали концерты в Крыму, хотя концертный директор певицы Марина Наринская заявила, что певица не выступала на полуострове, а сама Наташа назвала решение литовских властей «нелепицей». Зимой 2024 года Наташа Королева внезапно уехала в США, ее заметили в Майами. Как выяснилось позже, на отъезд певицы из России были уважительные причины, так как в Америку певица поехала, чтобы поздравить свою маму Людмилу Порывай с днем рождения.