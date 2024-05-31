В Минздраве РФ рассказали, почему возникает рак легкого

Минздрав: среди причин появления рака легкого часто фигурирует курение

31 мая 2024 в 18:09 Размер текста - 17 +

Рак легкого в 80% случаев возникает у курильщиков, передает Минздрав Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Курение является одной из самых распространенных причин развития рака легких. Порядка 80% случаев этого онкологического заболевания приходится на курильщиков, у которых есть длительный стаж. Об этом сообщил ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, так как в стране 31 мая отмечается Всемирный день без табака. «Рак легкого — это злокачественно новообразование, которое развивается из желез слизистой оболочки легочной ткани и бронхов. В современном мире рак легких среди всех онкологических заболеваний занимает верхнюю строчку. <…> Считается, что 80% случаев рака легкого приходится на курильщиков с внушительным стажем», — передает « НМИЦ радиологии» на своем сайте. Согласно статистике, приведенной Минздравом, это заболевание в восемь раз чаще поражает мужчин, чем женщин. Отмечается, что чем старше возраст человека, тем гораздо выше уровень заболеть онкологией. Согласно информации исследователей, статистика заболевания раком легкого у курящих выглядит следующим образом: на людей до 45 лет приходится 10% заболевшим онкологией, от 46 до 60 лет — 52% заболевших, а от 61 до 75 лет 38% болеют раком. Так, с начала 2024 года в Тюмени в Областной больнице №4 на учете с этим онкологическим заболеванием состоят 203 человека. Среди причин возникновения рака легкого существуют контакт с канцерогенами, курение, наследственность, возраст, вредные производственные факторы, вирусные инфекции и загрязненный воздух. Также к причинам относятся радиоактивное облучение и хронические заболевания. Кроме того, к первым признакам рака легкого относятся хроническая усталость, зуд кожи, дерматит, появление новообразований и мышечная слабость и отеки. Также онкологию можно распознать по субфебрильной температуре, которая составляет 37 — 38 градусов Цельсия, и по нарушениям в центральной нервной системе (обмороки и головокружения). Минздрав РФ советует при обнаружении любых недомоганий обращаться к специалисту. Рак легкого можно выявить на ранней стадии и облегчить лечение. Ранее главный онколог Минздрава России Андрей Каприн отметил, что курение является причиной примерно 25-30% всех случаев рака. Он объяснил, что табачный дым содержит десятки элементов, которые классифицируются как канцерогены. Эти вещества распространяются через кровоток и могут наносить вред различным органам и тканям человеческого тела. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курение является одной из самых распространенных причин развития рака легких. Порядка 80% случаев этого онкологического заболевания приходится на курильщиков, у которых есть длительный стаж. Об этом сообщил ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, так как в стране 31 мая отмечается Всемирный день без табака. «Рак легкого — это злокачественно новообразование, которое развивается из желез слизистой оболочки легочной ткани и бронхов. В современном мире рак легких среди всех онкологических заболеваний занимает верхнюю строчку. <…> Считается, что 80% случаев рака легкого приходится на курильщиков с внушительным стажем», — передает «НМИЦ радиологии» на своем сайте. Согласно статистике, приведенной Минздравом, это заболевание в восемь раз чаще поражает мужчин, чем женщин. Отмечается, что чем старше возраст человека, тем гораздо выше уровень заболеть онкологией. Согласно информации исследователей, статистика заболевания раком легкого у курящих выглядит следующим образом: на людей до 45 лет приходится 10% заболевшим онкологией, от 46 до 60 лет — 52% заболевших, а от 61 до 75 лет 38% болеют раком. Так, с начала 2024 года в Тюмени в Областной больнице №4 на учете с этим онкологическим заболеванием состоят 203 человека. Среди причин возникновения рака легкого существуют контакт с канцерогенами, курение, наследственность, возраст, вредные производственные факторы, вирусные инфекции и загрязненный воздух. Также к причинам относятся радиоактивное облучение и хронические заболевания. Кроме того, к первым признакам рака легкого относятся хроническая усталость, зуд кожи, дерматит, появление новообразований и мышечная слабость и отеки. Также онкологию можно распознать по субфебрильной температуре, которая составляет 37 — 38 градусов Цельсия, и по нарушениям в центральной нервной системе (обмороки и головокружения). Минздрав РФ советует при обнаружении любых недомоганий обращаться к специалисту. Рак легкого можно выявить на ранней стадии и облегчить лечение. Ранее главный онколог Минздрава России Андрей Каприн отметил, что курение является причиной примерно 25-30% всех случаев рака. Он объяснил, что табачный дым содержит десятки элементов, которые классифицируются как канцерогены. Эти вещества распространяются через кровоток и могут наносить вред различным органам и тканям человеческого тела.