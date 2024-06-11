Блогера-пенсионера, собирающего деньги для больной жены, выселили из дома

11 июня 2024 в 11:17 Размер текста - 17 +

Пенсионера в Иркутской области выселили из дома из-за ремонта, который не был согласован с администрацией поселка, пишет Shot Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Иркутской области в поселке Кайтун выселили из дома пенсионера Игоря Перевалова, который с помощью видео зарабатывал деньги на лечение своей жены-инвалида Екатерины. Теперь он будет жить в съемном доме без воды и отопления. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Дедушку-блогера из Иркутской области, который зарабатывает на лечение жене-инвалиду с помощью своих видео, выселили из дома-мастерской», — передает telegram-канал. Отмечается, что теперь пенсионер вынужден переехать в съемный маленький дом без отопления и воды. Игорь Перевалов, известный в интернете как мастер по дереву и плетению из бисера, столкнулся с необходимостью покинуть арендуемый дом после решения суда. У него был заключен бессрочный договор аренды с администрацией поселка, но после смены главы населенного пункта документ был расторгнут в одностороннем порядке. Основанием для расторжения стали ремонтные работы, выполненные Переваловым без согласования с администрацией. Попытки обжаловать это решение в суде не увенчались успехом. В поселке Кайтун найти подходящее жилье для съема оказалось непросто. Единственным доступным вариантом стал маленький дом без удобств. На данный момент Перевалов планирует решить вопрос с отоплением и не собирается отказываться от своего ремесла. Пенсионер, которого его поклонники называют «Папа Карло», продолжает делиться своим творчеством в видео и благодарен за поддержку своих подписчиков. Донаты помогают ему приобретать лекарства для жены Кати, страдающей от заболеваний суставов. С помощью подписчиков женщина прошла лечение в санатории и теперь может ходить, но ей требуются постоянные дорогостоящие процедуры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Иркутской области в поселке Кайтун выселили из дома пенсионера Игоря Перевалова, который с помощью видео зарабатывал деньги на лечение своей жены-инвалида Екатерины. Теперь он будет жить в съемном доме без воды и отопления. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Дедушку-блогера из Иркутской области, который зарабатывает на лечение жене-инвалиду с помощью своих видео, выселили из дома-мастерской», — передает telegram-канал. Отмечается, что теперь пенсионер вынужден переехать в съемный маленький дом без отопления и воды. Игорь Перевалов, известный в интернете как мастер по дереву и плетению из бисера, столкнулся с необходимостью покинуть арендуемый дом после решения суда. У него был заключен бессрочный договор аренды с администрацией поселка, но после смены главы населенного пункта документ был расторгнут в одностороннем порядке. Основанием для расторжения стали ремонтные работы, выполненные Переваловым без согласования с администрацией. Попытки обжаловать это решение в суде не увенчались успехом. В поселке Кайтун найти подходящее жилье для съема оказалось непросто. Единственным доступным вариантом стал маленький дом без удобств. На данный момент Перевалов планирует решить вопрос с отоплением и не собирается отказываться от своего ремесла. Пенсионер, которого его поклонники называют «Папа Карло», продолжает делиться своим творчеством в видео и благодарен за поддержку своих подписчиков. Донаты помогают ему приобретать лекарства для жены Кати, страдающей от заболеваний суставов. С помощью подписчиков женщина прошла лечение в санатории и теперь может ходить, но ей требуются постоянные дорогостоящие процедуры.