Тренер по снижению веса назвала три продукта, которые мешают похудеть

При сбросе лишних килограммов стоит избегать готовых смузи, коктейлей и замороженных обедов. Об этом заявила женский тренер по снижению веса Дженна Риццо из штата Джорджии.
«Эти продукты, которые я вижу, едят в избытке, а не в умеренных количествах, что может очень затруднить потерю веса», — передал слова Риццо New York Post. По ее мнению, в магазинные смузи добавляют много сахара, а используемые фрукты и овощи часто представляют собой просто порошок. Она отметила, что смузи стоит делать дома, а не покупать, так можно отслеживать состав готового продукта.
Кроме того, она отметила высокую калорийность замороженных обедов и готовых коктейлей. По словам Риццо, они могут существенно затруднить контроль порций и способствовать набору веса.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.