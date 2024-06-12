Тренер по снижению веса назвала три продукта, которые мешают похудеть

Тренер Риццо из Джорджии: смузи, коктейли и замороженные обеды мешают похудению
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Готовые смузи, коктейли и замороженные обеды мешают сбрасывать вес, заявила тренер
Готовые смузи, коктейли и замороженные обеды мешают сбрасывать вес, заявила тренер Фото:

При сбросе лишних килограммов стоит избегать готовых смузи, коктейлей и замороженных обедов. Об этом заявила женский тренер по снижению веса Дженна Риццо из штата Джорджии.

«Эти продукты, которые я вижу, едят в избытке, а не в умеренных количествах, что может очень затруднить потерю веса», — передал слова Риццо New York Post. По ее мнению, в магазинные смузи добавляют много сахара, а используемые фрукты и овощи часто представляют собой просто порошок. Она отметила, что смузи стоит делать дома, а не покупать, так можно отслеживать состав готового продукта.

Кроме того, она отметила высокую калорийность замороженных обедов и готовых коктейлей. По словам Риццо, они могут существенно затруднить контроль порций и способствовать набору веса.

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При сбросе лишних килограммов стоит избегать готовых смузи, коктейлей и замороженных обедов. Об этом заявила женский тренер по снижению веса Дженна Риццо из штата Джорджии. «Эти продукты, которые я вижу, едят в избытке, а не в умеренных количествах, что может очень затруднить потерю веса», — передал слова Риццо New York Post. По ее мнению, в магазинные смузи добавляют много сахара, а используемые фрукты и овощи часто представляют собой просто порошок. Она отметила, что смузи стоит делать дома, а не покупать, так можно отслеживать состав готового продукта. Кроме того, она отметила высокую калорийность замороженных обедов и готовых коктейлей. По словам Риццо, они могут существенно затруднить контроль порций и способствовать набору веса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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