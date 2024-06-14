NYT: Киев беспокоит пункт соглашения с США об одностороннем расторжении

Киев беспокоит, что в 10-летнем соглашении Украины с США о защите есть пункт о расторжении договора в одностороннем порядке. Об этом пишет The New York Times.
«А в подписанном ими соглашении о безопасности есть такой пункт мелким шрифтом: „Любая из сторон может расторгнуть настоящее соглашение, предоставив письменное уведомление по дипломатическим каналам, которое вступит в силу через шесть месяцев“», — указано в материале. Авторы отмечают, что это самый проблемный для Киева пункт в договоре.
Президенты США Джо Байден и Украины Владимир Зеленский оформили двусторонний договор сроком на десять лет, цель которого — повышение оборонительных возможностей Украины. Документ предусматривает возможность совместного определения и внедрения новых оборонительных инициатив. URA.RU подробно рассказывало о сути документа в отдельном материале.
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