14 июня 2024

NYT: Киев беспокоит пункт соглашения с США об одностороннем расторжении

© Служба новостей «URA.RU»
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На Украине остались недовольны договором с США
На Украине остались недовольны договором с США Фото:

Киев беспокоит, что в 10-летнем соглашении Украины с США о защите есть пункт о расторжении договора в одностороннем порядке. Об этом пишет The New York Times.

«А в подписанном ими соглашении о безопасности есть такой пункт мелким шрифтом: „Любая из сторон может расторгнуть настоящее соглашение, предоставив письменное уведомление по дипломатическим каналам, которое вступит в силу через шесть месяцев“», — указано в материале. Авторы отмечают, что это самый проблемный для Киева пункт в договоре.

Президенты США Джо Байден и Украины Владимир Зеленский оформили двусторонний договор сроком на десять лет, цель которого — повышение оборонительных возможностей Украины. Документ предусматривает возможность совместного определения и внедрения новых оборонительных инициатив. URA.RU подробно рассказывало о сути документа в отдельном материале.

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Киев беспокоит, что в 10-летнем соглашении Украины с США о защите есть пункт о расторжении договора в одностороннем порядке. Об этом пишет The New York Times. «А в подписанном ими соглашении о безопасности есть такой пункт мелким шрифтом: „Любая из сторон может расторгнуть настоящее соглашение, предоставив письменное уведомление по дипломатическим каналам, которое вступит в силу через шесть месяцев“», — указано в материале. Авторы отмечают, что это самый проблемный для Киева пункт в договоре. Президенты США Джо Байден и Украины Владимир Зеленский оформили двусторонний договор сроком на десять лет, цель которого — повышение оборонительных возможностей Украины. Документ предусматривает возможность совместного определения и внедрения новых оборонительных инициатив. URA.RU подробно рассказывало о сути документа в отдельном материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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