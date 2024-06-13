Стало известно содержание 10-летнего двустороннего соглашения Украины и США

США и Украина подписали 10-летнее двустороннее соглашение

14 июня 2024 в 02:19 Размер текста - 17 +

Украина и США должны обмениваться разведывательными данными Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский подписали 10-летнее двустороннее соглашение, направленное на усиление защиты Украины. В частности, стороны по взаимному согласию могут принять решение о разработке дополнительных мер в сфере обороны. О сути соглашения — в материале URA.RU. Принципы сотрудничества Соглашение основывается на следующих принципах: полное уважение независимости и суверенитета каждой из сторон, а также полного уважения обязательств по международному праву и целям и принципам Устава ООН;

общая приверженность демократии, верховенству права, правам человека, прозрачности и подотчетности;

укрепление евроатлантической безопасности, стабильности и процветания путем усиления интеграции и оперативной совместимости в сфере сдерживания и обороны. США и Украина придерживаются полного уважения независимости и суверенитета каждой из сторон Фото: Официальный сайт президента Украины Сотрудничество в области обороны и безопасности Если происходит вооруженное нападение на Украину, страны по просьбе одной из сторон проводят встречи (по возможности в течение 24 часов). Во время общения определяется дальнейшие шаги и дополнительные потребности в сфере обороны. США и Украина по взаимному согласию могут принять решение о разработке и внедрении дополнительных мер в сфере обороны и сдерживания. Например, в экономической, военной или политической сферах. Такие меры могут охватывать наложение разных видов расходов, санкций или экспортный контроль на нападающее государство. Стороны должны обмениваться имеющейся информацией и разведывательными данными в ответ на это событие. Также могут проводить консультации со странами — подписантами cовместной декларации 2023 года относительно дополнительных мер реагирования. В целях укрепления безопасности сторон и стабильности в Европе, а также сдерживания угроз против них стороны соглашаются: 1) Имплементировать (реализация международных обязательств на внутригосударственном уровне — прим. URA.RU) соглашения и договоренности в области безопасности. К ним также относятся исследования и разработки, научно-технического сотрудничества и защита секретной оборонной информации. 2) Постоянно проводить встречи для взаимной осведомленности о новых угрозах. Целью является работа по усилению интеграции оборонных систем и потенциала сдерживания сторон во всех сферах. Кроме того, страны способствуют содействию повышению уровня оперативной совместимости Украины с НАТО. 3) Укреплять сотрудничество в сфере обороны и безопасности как средство развития будущих Вооруженных Сил Украины, поддерживающих надежную обороноспособность. Она может охватывать: программы подготовки и военного образования;

предоставление товаров и услуг оборонного назначения;

совместные военные маневры и учения;

постоянное совместное планирование для противостояния угрозам;

продолжение совместного планирования противостояния угрозам, включая руководящие принципы;

сотрудничество в целях содействия кибербезопасности и защиты критической инфраструктуры;

сотрудничество в целях развития способности Украины противодействовать пропаганде и дезинформации;

сотрудничество в целях содействия региональному миру и безопасности в Черном море;

сотрудничество с целью поддержки изъятия неразорвавшихся боеприпасов и разминирования; 4) Не реже одного раза в год координировать военные и оборонные вопросы. США планируют поддерживать военную мощь Украины, а также развивать и трансформировать ее военные возможности. Это выполняется путем предоставления оружия, оборудования, а также тренировок. США планируют поддерживать военную мощь Украины при помощи предоставления оружия Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Сотрудничество в сфере экономического обновления и реформ Ссылаясь на торговые и инвестиционные соглашения стороны намерены сотрудничать с целью: поиска возможностей для оказания технической помощи и развития экономических потребностей Украины; поддержки усилий по восстановлению для укрепления экономической стабильности Украины. В частности, путем поддержания энергетической безопасности Киева и ее видения энергетической системы, интегрированной с Европой; ужесточения устойчивости и безопасности сектора гражданской ядерной энергетики Украины. Во внимания принимается сотрудничество в рамках Меморандума о взаимопонимании между правительством Киева и США; определения стратегических инвестиционных возможностей. К этому также относится поощрение развития проектов, поддерживающих украинское и американское экономическое развитие; продолжения поддержки реализации эффективных реформ на Украине. В частности, борьбу с коррупцией, уважение прав человека и верховенство права. Реформы, которые должна провести Украина Стороны планируют сотрудничать для развития демократических, экономических, оборонных и институтов безопасности Украины. Цель — содействия евроатлантической интеграции и модернизации Украины в соответствии с демократическими принципами и стандартами ЕС и НАТО. Также принятию обязательств и договоренностей, предусмотренных соглашениями и договоренностями с Международным валютным фондом. Среди других реформ, Украина должна приложить усилия, чтобы: усилить реформу украинского сектора правосудия с целью содействия независимости и добродетели судебной власти;

внедрять антикоррупционные меры, таких как Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины;

реформировать правоохранительные, безопасные, налоговые и таможенные органы. Целью является решение юрисдикционных вопросов;

усилить корпоративное управление на государственных и оборонных предприятиях. Это поможет повышению доверия иностранных инвесторов;

принять стандарты НАТО по прозрачности, подотчетности и конкуренции в управлении и надзоре за политикой и практикой безопасности и закупок;

трансформировать системы оборонного планирования и управления ресурсами. Цель — улучшения эффективности и усиления оперативной совместимости с НАТО;

реорганизовать структуры командования и управления в соответствии с принципами НАТО. Необходимо для обеспечения эффективного гражданского надзора;

модернизировать системы управления человеческими ресурсами в оборонном секторе и военном образовании для согласования их с принципами и стандартами НАТО. Власти Украины должны приложить усилия по внедрению антикоррупционных мер Фото: Официальный сайт президента Украины Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский подписали 10-летнее двустороннее соглашение, направленное на усиление защиты Украины. В частности, стороны по взаимному согласию могут принять решение о разработке дополнительных мер в сфере обороны. О сути соглашения — в материале URA.RU. Соглашение основывается на следующих принципах: Если происходит вооруженное нападение на Украину, страны по просьбе одной из сторон проводят встречи (по возможности в течение 24 часов). Во время общения определяется дальнейшие шаги и дополнительные потребности в сфере обороны. США и Украина по взаимному согласию могут принять решение о разработке и внедрении дополнительных мер в сфере обороны и сдерживания. Например, в экономической, военной или политической сферах. Такие меры могут охватывать наложение разных видов расходов, санкций или экспортный контроль на нападающее государство. Стороны должны обмениваться имеющейся информацией и разведывательными данными в ответ на это событие. Также могут проводить консультации со странами — подписантами cовместной декларации 2023 года относительно дополнительных мер реагирования. В целях укрепления безопасности сторон и стабильности в Европе, а также сдерживания угроз против них стороны соглашаются: 1) Имплементировать (реализация международных обязательств на внутригосударственном уровне — прим. URA.RU) соглашения и договоренности в области безопасности. К ним также относятся исследования и разработки, научно-технического сотрудничества и защита секретной оборонной информации. 2) Постоянно проводить встречи для взаимной осведомленности о новых угрозах. Целью является работа по усилению интеграции оборонных систем и потенциала сдерживания сторон во всех сферах. Кроме того, страны способствуют содействию повышению уровня оперативной совместимости Украины с НАТО. 3) Укреплять сотрудничество в сфере обороны и безопасности как средство развития будущих Вооруженных Сил Украины, поддерживающих надежную обороноспособность. Она может охватывать: 4) Не реже одного раза в год координировать военные и оборонные вопросы. США планируют поддерживать военную мощь Украины, а также развивать и трансформировать ее военные возможности. Это выполняется путем предоставления оружия, оборудования, а также тренировок. Ссылаясь на торговые и инвестиционные соглашения стороны намерены сотрудничать с целью: Стороны планируют сотрудничать для развития демократических, экономических, оборонных и институтов безопасности Украины. Цель — содействия евроатлантической интеграции и модернизации Украины в соответствии с демократическими принципами и стандартами ЕС и НАТО. Также принятию обязательств и договоренностей, предусмотренных соглашениями и договоренностями с Международным валютным фондом. Среди других реформ, Украина должна приложить усилия, чтобы: