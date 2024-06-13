Стало известно содержание 10-летнего двустороннего соглашения Украины и США

Президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский подписали 10-летнее двустороннее соглашение, направленное на усиление защиты Украины. В частности, стороны по взаимному согласию могут принять решение о разработке дополнительных мер в сфере обороны. О сути соглашения — в материале URA.RU.
Принципы сотрудничества
Соглашение основывается на следующих принципах:
- полное уважение независимости и суверенитета каждой из сторон, а также полного уважения обязательств по международному праву и целям и принципам Устава ООН;
- общая приверженность демократии, верховенству права, правам человека, прозрачности и подотчетности;
- укрепление евроатлантической безопасности, стабильности и процветания путем усиления интеграции и оперативной совместимости в сфере сдерживания и обороны.
Сотрудничество в области обороны и безопасности
Если происходит вооруженное нападение на Украину, страны по просьбе одной из сторон проводят встречи (по возможности в течение 24 часов). Во время общения определяется дальнейшие шаги и дополнительные потребности в сфере обороны.
США и Украина по взаимному согласию могут принять решение о разработке и внедрении дополнительных мер в сфере обороны и сдерживания. Например, в экономической, военной или политической сферах. Такие меры могут охватывать наложение разных видов расходов, санкций или экспортный контроль на нападающее государство.
Стороны должны обмениваться имеющейся информацией и разведывательными данными в ответ на это событие. Также могут проводить консультации со странами — подписантами cовместной декларации 2023 года относительно дополнительных мер реагирования.
В целях укрепления безопасности сторон и стабильности в Европе, а также сдерживания угроз против них стороны соглашаются:
1) Имплементировать (реализация международных обязательств на внутригосударственном уровне — прим. URA.RU) соглашения и договоренности в области безопасности. К ним также относятся исследования и разработки, научно-технического сотрудничества и защита секретной оборонной информации.
2) Постоянно проводить встречи для взаимной осведомленности о новых угрозах. Целью является работа по усилению интеграции оборонных систем и потенциала сдерживания сторон во всех сферах. Кроме того, страны способствуют содействию повышению уровня оперативной совместимости Украины с НАТО.
3) Укреплять сотрудничество в сфере обороны и безопасности как средство развития будущих Вооруженных Сил Украины, поддерживающих надежную обороноспособность. Она может охватывать:
- программы подготовки и военного образования;
- предоставление товаров и услуг оборонного назначения;
- совместные военные маневры и учения;
- постоянное совместное планирование для противостояния угрозам;
- продолжение совместного планирования противостояния угрозам, включая руководящие принципы;
- сотрудничество в целях содействия кибербезопасности и защиты критической инфраструктуры;
- сотрудничество в целях развития способности Украины противодействовать пропаганде и дезинформации;
- сотрудничество в целях содействия региональному миру и безопасности в Черном море;
- сотрудничество с целью поддержки изъятия неразорвавшихся боеприпасов и разминирования;
4) Не реже одного раза в год координировать военные и оборонные вопросы. США планируют поддерживать военную мощь Украины, а также развивать и трансформировать ее военные возможности. Это выполняется путем предоставления оружия, оборудования, а также тренировок.
Сотрудничество в сфере экономического обновления и реформ
Ссылаясь на торговые и инвестиционные соглашения стороны намерены сотрудничать с целью:
- поиска возможностей для оказания технической помощи и развития экономических потребностей Украины;
- поддержки усилий по восстановлению для укрепления экономической стабильности Украины. В частности, путем поддержания энергетической безопасности Киева и ее видения энергетической системы, интегрированной с Европой;
- ужесточения устойчивости и безопасности сектора гражданской ядерной энергетики Украины. Во внимания принимается сотрудничество в рамках Меморандума о взаимопонимании между правительством Киева и США;
- определения стратегических инвестиционных возможностей. К этому также относится поощрение развития проектов, поддерживающих украинское и американское экономическое развитие;
- продолжения поддержки реализации эффективных реформ на Украине. В частности, борьбу с коррупцией, уважение прав человека и верховенство права.
Реформы, которые должна провести Украина
Стороны планируют сотрудничать для развития демократических, экономических, оборонных и институтов безопасности Украины. Цель — содействия евроатлантической интеграции и модернизации Украины в соответствии с демократическими принципами и стандартами ЕС и НАТО. Также принятию обязательств и договоренностей, предусмотренных соглашениями и договоренностями с Международным валютным фондом.
Среди других реформ, Украина должна приложить усилия, чтобы:
- усилить реформу украинского сектора правосудия с целью содействия независимости и добродетели судебной власти;
- внедрять антикоррупционные меры, таких как Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины;
- реформировать правоохранительные, безопасные, налоговые и таможенные органы. Целью является решение юрисдикционных вопросов;
- усилить корпоративное управление на государственных и оборонных предприятиях. Это поможет повышению доверия иностранных инвесторов;
- принять стандарты НАТО по прозрачности, подотчетности и конкуренции в управлении и надзоре за политикой и практикой безопасности и закупок;
- трансформировать системы оборонного планирования и управления ресурсами. Цель — улучшения эффективности и усиления оперативной совместимости с НАТО;
- реорганизовать структуры командования и управления в соответствии с принципами НАТО. Необходимо для обеспечения эффективного гражданского надзора;
- модернизировать системы управления человеческими ресурсами в оборонном секторе и военном образовании для согласования их с принципами и стандартами НАТО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.