13 июня 2024

Стало известно содержание 10-летнего двустороннего соглашения Украины и США

США и Украина подписали 10-летнее двустороннее соглашение
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Джо Байдена на Украину. stock, украина, сша, флаг,  stock
Украина и США должны обмениваться разведывательными данными Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский подписали 10-летнее двустороннее соглашение, направленное на усиление защиты Украины. В частности, стороны по взаимному согласию могут принять решение о разработке дополнительных мер в сфере обороны. О сути соглашения — в материале URA.RU.

Принципы сотрудничества

Соглашение основывается на следующих принципах:

  • полное уважение независимости и суверенитета каждой из сторон, а также полного уважения обязательств по международному праву и целям и принципам Устава ООН;
  • общая приверженность демократии, верховенству права, правам человека, прозрачности и подотчетности;
  • укрепление евроатлантической безопасности, стабильности и процветания путем усиления интеграции и оперативной совместимости в сфере сдерживания и обороны.

Визит Джо Байдена на Украину. stock
США и Украина придерживаются полного уважения независимости и суверенитета каждой из сторон
Фото:

Сотрудничество в области обороны и безопасности

Если происходит вооруженное нападение на Украину, страны по просьбе одной из сторон проводят встречи (по возможности в течение 24 часов). Во время общения определяется дальнейшие шаги и дополнительные потребности в сфере обороны.

США и Украина по взаимному согласию могут принять решение о разработке и внедрении дополнительных мер в сфере обороны и сдерживания. Например, в экономической, военной или политической сферах. Такие меры могут охватывать наложение разных видов расходов, санкций или экспортный контроль на нападающее государство.

Стороны должны обмениваться имеющейся информацией и разведывательными данными в ответ на это событие. Также могут проводить консультации со странами — подписантами cовместной декларации 2023 года относительно дополнительных мер реагирования.

В целях укрепления безопасности сторон и стабильности в Европе, а также сдерживания угроз против них стороны соглашаются:

1) Имплементировать (реализация международных обязательств на внутригосударственном уровне — прим. URA.RU) соглашения и договоренности в области безопасности. К ним также относятся исследования и разработки, научно-технического сотрудничества и защита секретной оборонной информации.

2) Постоянно проводить встречи для взаимной осведомленности о новых угрозах. Целью является работа по усилению интеграции оборонных систем и потенциала сдерживания сторон во всех сферах. Кроме того, страны способствуют содействию повышению уровня оперативной совместимости Украины с НАТО.

3) Укреплять сотрудничество в сфере обороны и безопасности как средство развития будущих Вооруженных Сил Украины, поддерживающих надежную обороноспособность. Она может охватывать:

  • программы подготовки и военного образования;
  • предоставление товаров и услуг оборонного назначения;
  • совместные военные маневры и учения;
  • постоянное совместное планирование для противостояния угрозам;
  • продолжение совместного планирования противостояния угрозам, включая руководящие принципы;
  • сотрудничество в целях содействия кибербезопасности и защиты критической инфраструктуры;
  • сотрудничество в целях развития способности Украины противодействовать пропаганде и дезинформации;
  • сотрудничество в целях содействия региональному миру и безопасности в Черном море;
  • сотрудничество с целью поддержки изъятия неразорвавшихся боеприпасов и разминирования;

4) Не реже одного раза в год координировать военные и оборонные вопросы. США планируют поддерживать военную мощь Украины, а также развивать и трансформировать ее военные возможности. Это выполняется путем предоставления оружия, оборудования, а также тренировок.

Военно-тактическая подготовка гражданского населения на полигоне. Пермь
США планируют поддерживать военную мощь Украины при помощи предоставления оружия
Фото:

Сотрудничество в сфере экономического обновления и реформ

Ссылаясь на торговые и инвестиционные соглашения стороны намерены сотрудничать с целью:

  1. поиска возможностей для оказания технической помощи и развития экономических потребностей Украины;
  2. поддержки усилий по восстановлению для укрепления экономической стабильности Украины. В частности, путем поддержания энергетической безопасности Киева и ее видения энергетической системы, интегрированной с Европой;
  3. ужесточения устойчивости и безопасности сектора гражданской ядерной энергетики Украины. Во внимания принимается сотрудничество в рамках Меморандума о взаимопонимании между правительством Киева и США;
  4. определения стратегических инвестиционных возможностей. К этому также относится поощрение развития проектов, поддерживающих украинское и американское экономическое развитие;
  5. продолжения поддержки реализации эффективных реформ на Украине. В частности, борьбу с коррупцией, уважение прав человека и верховенство права.

Реформы, которые должна провести Украина

Стороны планируют сотрудничать для развития демократических, экономических, оборонных и институтов безопасности Украины. Цель — содействия евроатлантической интеграции и модернизации Украины в соответствии с демократическими принципами и стандартами ЕС и НАТО. Также принятию обязательств и договоренностей, предусмотренных соглашениями и договоренностями с Международным валютным фондом.

Среди других реформ, Украина должна приложить усилия, чтобы:

  • усилить реформу украинского сектора правосудия с целью содействия независимости и добродетели судебной власти;
  • внедрять антикоррупционные меры, таких как Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины;
  • реформировать правоохранительные, безопасные, налоговые и таможенные органы. Целью является решение юрисдикционных вопросов;
  • усилить корпоративное управление на государственных и оборонных предприятиях. Это поможет повышению доверия иностранных инвесторов;
  • принять стандарты НАТО по прозрачности, подотчетности и конкуренции в управлении и надзоре за политикой и практикой безопасности и закупок;
  • трансформировать системы оборонного планирования и управления ресурсами. Цель — улучшения эффективности и усиления оперативной совместимости с НАТО;
  • реорганизовать структуры командования и управления в соответствии с принципами НАТО. Необходимо для обеспечения эффективного гражданского надзора;
  • модернизировать системы управления человеческими ресурсами в оборонном секторе и военном образовании для согласования их с принципами и стандартами НАТО.

Владимир Зеленский. stock
Власти Украины должны приложить усилия по внедрению антикоррупционных мер
Фото:

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Президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский подписали 10-летнее двустороннее соглашение, направленное на усиление защиты Украины. В частности, стороны по взаимному согласию могут принять решение о разработке дополнительных мер в сфере обороны. О сути соглашения — в материале URA.RU. Соглашение основывается на следующих принципах: Если происходит вооруженное нападение на Украину, страны по просьбе одной из сторон проводят встречи (по возможности в течение 24 часов). Во время общения определяется дальнейшие шаги и дополнительные потребности в сфере обороны. США и Украина по взаимному согласию могут принять решение о разработке и внедрении дополнительных мер в сфере обороны и сдерживания. Например, в экономической, военной или политической сферах. Такие меры могут охватывать наложение разных видов расходов, санкций или экспортный контроль на нападающее государство. Стороны должны обмениваться имеющейся информацией и разведывательными данными в ответ на это событие. Также могут проводить консультации со странами — подписантами cовместной декларации 2023 года относительно дополнительных мер реагирования. В целях укрепления безопасности сторон и стабильности в Европе, а также сдерживания угроз против них стороны соглашаются: 1) Имплементировать (реализация международных обязательств на внутригосударственном уровне — прим. URA.RU) соглашения и договоренности в области безопасности. К ним также относятся исследования и разработки, научно-технического сотрудничества и защита секретной оборонной информации. 2) Постоянно проводить встречи для взаимной осведомленности о новых угрозах. Целью является работа по усилению интеграции оборонных систем и потенциала сдерживания сторон во всех сферах. Кроме того, страны способствуют содействию повышению уровня оперативной совместимости Украины с НАТО. 3) Укреплять сотрудничество в сфере обороны и безопасности как средство развития будущих Вооруженных Сил Украины, поддерживающих надежную обороноспособность. Она может охватывать: 4) Не реже одного раза в год координировать военные и оборонные вопросы. США планируют поддерживать военную мощь Украины, а также развивать и трансформировать ее военные возможности. Это выполняется путем предоставления оружия, оборудования, а также тренировок. Ссылаясь на торговые и инвестиционные соглашения стороны намерены сотрудничать с целью: Стороны планируют сотрудничать для развития демократических, экономических, оборонных и институтов безопасности Украины. Цель — содействия евроатлантической интеграции и модернизации Украины в соответствии с демократическими принципами и стандартами ЕС и НАТО. Также принятию обязательств и договоренностей, предусмотренных соглашениями и договоренностями с Международным валютным фондом. Среди других реформ, Украина должна приложить усилия, чтобы:
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