Китай возмутился санкциям Японии против страны из-за дружбы с РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Китай имеет право сотрудничать с РФ, сообщили в МИД КНР
Китай имеет право сотрудничать с РФ, сообщили в МИД КНР Фото:

Китай осудил односторонние санкции Японии против республики, поскольку торговое сотрудничество с Россией — законное право КНР. Так китайский МИД отреагировал на санкции Японии против страны из-за отношений с РФ. 

«Китай решительно выступает против незаконных односторонних санкций. Китай ведет нормальное торговое сотрудничество с РФ. Это законное право КНР, внешнее вмешательство недопустимо», — цитирует РИА Новости обращение китайского МИДа. Там пообещали «принять меры для защиты своих законных прав и интересов». 

Санкции Японии коснулись компаний из Казахстана, Индии, Китая, ОАЭ и Узбекистана. Также в списке 11 российских граждан и 42 компании из РФ. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Китай осудил односторонние санкции Японии против республики, поскольку торговое сотрудничество с Россией — законное право КНР. Так китайский МИД отреагировал на санкции Японии против страны из-за отношений с РФ.  «Китай решительно выступает против незаконных односторонних санкций. Китай ведет нормальное торговое сотрудничество с РФ. Это законное право КНР, внешнее вмешательство недопустимо», — цитирует РИА Новости обращение китайского МИДа. Там пообещали «принять меры для защиты своих законных прав и интересов».  Санкции Японии коснулись компаний из Казахстана, Индии, Китая, ОАЭ и Узбекистана. Также в списке 11 российских граждан и 42 компании из РФ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...