Китай возмутился санкциям Японии против страны из-за дружбы с РФ

Китай осудил односторонние санкции Японии против республики, поскольку торговое сотрудничество с Россией — законное право КНР. Так китайский МИД отреагировал на санкции Японии против страны из-за отношений с РФ.
«Китай решительно выступает против незаконных односторонних санкций. Китай ведет нормальное торговое сотрудничество с РФ. Это законное право КНР, внешнее вмешательство недопустимо», — цитирует РИА Новости обращение китайского МИДа. Там пообещали «принять меры для защиты своих законных прав и интересов».
Санкции Японии коснулись компаний из Казахстана, Индии, Китая, ОАЭ и Узбекистана. Также в списке 11 российских граждан и 42 компании из РФ.
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