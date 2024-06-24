Дочерняя структура РФ китайского Bank of China приостанавливает операции с российскими банками из SDN list США из-за санкций. По информации источников, работа с остальными кредитными организациями продолжится.
«„Бэнк оф Чайна“, российская дочерняя структура китайского Bank of China, перестает обрабатывать платежи в юанях от российских банков, находящихся в SDN List США. Работу с неподсанкционными кредитными организациями банк продолжит», — передает «Коммерсант» информацию от источника.
Финансовые эксперты отмечают, что теперь увеличится как время обработки платежей, так и их стоимость. Основная проблема еще и в том, что теперь все больше трансакций будут проходить с посредниками, что делает ее менее прозрачной. Это в свою очередь ведет к тому, что у государства становится меньше контроля за переводами и увеличиваются риски мошенничества.
В апреле несколько банков Китая перестали принимать платежи в юанях из России. Ограничения были связаны с риском вторичных санкций, пишет RT. В мае президент России Владимир Путин ездил с государственным визитом в Китай. Позднее шесть небольших кредитных организаций КНР согласились принимать платежи в юанях из РФ.
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