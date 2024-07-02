Малышева назвала неожиданную пользу болгарского перца

Малышева: болгарский перец улучшает зрение
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Продукты, овощи и фрукты. Тюмень, овощи, торговля, болгарский перец, сладкий перец
Больше всего витамина С содержится в желтом перце, заявила Малышева Фото:

Болгарский перец может улучшить зрение из-за большого содержания в нем витамина С, который полезен для глаз. Об этом заявила врач и телеведущая Елена Малышева.

«Витамин С, содержащийся в том числе в болгарском перце, определяет наличие эластина и коллагена, что важно для эластичности сосудов. От их качества зависит здоровье сетчатки», — сказала Малышева в программе «Жить здорово!» на Первом канале. Дефицит витамина С также увеличивает риск развития катаракты.

Уже в 100 граммах свежего желтого болгарского перца содержится три суточные нормы. В красном — две суточные нормы, в зеленом — одна, добавили медики.

Диетолог Александра Разаренова ранее рассказала о пользе брокколи и тунца для здоровья глаз. Шпинат, капуста и брокколи содержат лютеин и зеаксантин, эти вещества помогают защитить сетчатку глаза. Лосось, сардины и тунец за счет содержания омега-3 жирных кислот улучшают зрение и защищают от возрастных ограничений, говорит специалист, пишет RT.

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Болгарский перец может улучшить зрение из-за большого содержания в нем витамина С, который полезен для глаз. Об этом заявила врач и телеведущая Елена Малышева. «Витамин С, содержащийся в том числе в болгарском перце, определяет наличие эластина и коллагена, что важно для эластичности сосудов. От их качества зависит здоровье сетчатки», — сказала Малышева в программе «Жить здорово!» на Первом канале. Дефицит витамина С также увеличивает риск развития катаракты. Уже в 100 граммах свежего желтого болгарского перца содержится три суточные нормы. В красном — две суточные нормы, в зеленом — одна, добавили медики. Диетолог Александра Разаренова ранее рассказала о пользе брокколи и тунца для здоровья глаз. Шпинат, капуста и брокколи содержат лютеин и зеаксантин, эти вещества помогают защитить сетчатку глаза. Лосось, сардины и тунец за счет содержания омега-3 жирных кислот улучшают зрение и защищают от возрастных ограничений, говорит специалист, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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