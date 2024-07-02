Малышева назвала неожиданную пользу болгарского перца

Малышева: болгарский перец улучшает зрение

02 июля 2024 в 05:16 Размер текста - 17 +

Больше всего витамина С содержится в желтом перце, заявила Малышева Фото: Денис Моргунов © URA.RU Болгарский перец может улучшить зрение из-за большого содержания в нем витамина С, который полезен для глаз. Об этом заявила врач и телеведущая Елена Малышева. «Витамин С, содержащийся в том числе в болгарском перце, определяет наличие эластина и коллагена, что важно для эластичности сосудов. От их качества зависит здоровье сетчатки», — сказала Малышева в программе «Жить здорово!» на Первом канале. Дефицит витамина С также увеличивает риск развития катаракты. Уже в 100 граммах свежего желтого болгарского перца содержится три суточные нормы. В красном — две суточные нормы, в зеленом — одна, добавили медики. Диетолог Александра Разаренова ранее рассказала о пользе брокколи и тунца для здоровья глаз. Шпинат, капуста и брокколи содержат лютеин и зеаксантин, эти вещества помогают защитить сетчатку глаза. Лосось, сардины и тунец за счет содержания омега-3 жирных кислот улучшают зрение и защищают от возрастных ограничений, говорит специалист, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Болгарский перец может улучшить зрение из-за большого содержания в нем витамина С, который полезен для глаз. Об этом заявила врач и телеведущая Елена Малышева. «Витамин С, содержащийся в том числе в болгарском перце, определяет наличие эластина и коллагена, что важно для эластичности сосудов. От их качества зависит здоровье сетчатки», — сказала Малышева в программе «Жить здорово!» на Первом канале. Дефицит витамина С также увеличивает риск развития катаракты. Уже в 100 граммах свежего желтого болгарского перца содержится три суточные нормы. В красном — две суточные нормы, в зеленом — одна, добавили медики. Диетолог Александра Разаренова ранее рассказала о пользе брокколи и тунца для здоровья глаз. Шпинат, капуста и брокколи содержат лютеин и зеаксантин, эти вещества помогают защитить сетчатку глаза. Лосось, сардины и тунец за счет содержания омега-3 жирных кислот улучшают зрение и защищают от возрастных ограничений, говорит специалист, пишет RT.