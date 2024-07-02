Орбан объяснил свой визит в Киев

Орбан заявил, что приехал на Украину для решения задач мира

02 июля 2024 в 15:43 Размер текста - 17 +

В ходе посещения Киева обсуждались вопросы установления мира и актуальные аспекты двусторонних отношений Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, осуществляя свой первый за десятилетие визит в Киев, подчеркнул свои намерения поспособствовать установлению мира и развитию двусторонних отношений между странами. Визит совершается на фоне председательства Венгрии в Совете Европейского союза, которое страна осуществляет с 1 июля. «Целью председательства Венгрии является содействие решению задач, стоящих перед Евросоюзом. Поэтому моя первая поездка привела в Киев», — написал Орбан на своей странице в социальной сети Facebook (запрещен в РФ; принадлежит Meta, корпорация признана экстремистской и запрещена на территории РФ), приложив фотографию встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Пресс-секретарь венгерского премьера отметил, что в ходе посещения Киева обсуждались вопросы установления мира и актуальные аспекты двусторонних отношений. Ранее Орбан отмечал, что в случае возвращения экс-президента США Дональда Трампа к власти возможно прекращение огня на Украине и начало переговоров между Россией и США, что потребует от Европы пересмотра своей роли в этих процессах. Более того, он упомянул об обещании Трампа прекратить финансовую поддержку Украины, что может привести к завершению конфликта из-за невозможности Европы самостоятельно финансировать его. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попросил экс-президента США Дональда Трампа сделать Америку вновь великой. Венгрия последовательно пытается склонять все стороны к мирному урегулированию российско-украинского конфликта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, осуществляя свой первый за десятилетие визит в Киев, подчеркнул свои намерения поспособствовать установлению мира и развитию двусторонних отношений между странами. Визит совершается на фоне председательства Венгрии в Совете Европейского союза, которое страна осуществляет с 1 июля. «Целью председательства Венгрии является содействие решению задач, стоящих перед Евросоюзом. Поэтому моя первая поездка привела в Киев», — написал Орбан на своей странице в социальной сети Facebook (запрещен в РФ; принадлежит Meta, корпорация признана экстремистской и запрещена на территории РФ), приложив фотографию встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Пресс-секретарь венгерского премьера отметил, что в ходе посещения Киева обсуждались вопросы установления мира и актуальные аспекты двусторонних отношений. Ранее Орбан отмечал, что в случае возвращения экс-президента США Дональда Трампа к власти возможно прекращение огня на Украине и начало переговоров между Россией и США, что потребует от Европы пересмотра своей роли в этих процессах. Более того, он упомянул об обещании Трампа прекратить финансовую поддержку Украины, что может привести к завершению конфликта из-за невозможности Европы самостоятельно финансировать его. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попросил экс-президента США Дональда Трампа сделать Америку вновь великой. Венгрия последовательно пытается склонять все стороны к мирному урегулированию российско-украинского конфликта.