СФ одобрил закон об отсрочке от призыва для сотрудников прокуратуры и СК

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Заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, ноутбук, дума, заседание, руки, Принятие закона
Новый закон об отсрочке от призыва для сотрудников прокуратуры и СК Фото:

В силу вступит закон о распространении нормы об отсрочке от призыва на военную службу на служащих в органах и организациях прокуратуры РФ, а также в следственных органах и учреждениях Следственного комитета РФ. Об этом сообщили в Совете Федерации.

«Закон „О воинской обязанности и военной службе“ дополняется нормой об отсрочке от призыва на военную службу, в том числе гражданам, поступившим на службу в органы и организации прокуратуры РФ, в следственные органы и учреждения СК РФ непосредственно после получения соответствующего высшего образования», — добавили в ТАСС. Согласно документации, отсрочка будет предоставляться гражданам с высшим образованием и спецзваниями на время такой службы, служащим в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения и таможенных органах РФ.

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В силу вступит закон о распространении нормы об отсрочке от призыва на военную службу на служащих в органах и организациях прокуратуры РФ, а также в следственных органах и учреждениях Следственного комитета РФ. Об этом сообщили в Совете Федерации. «Закон „О воинской обязанности и военной службе“ дополняется нормой об отсрочке от призыва на военную службу, в том числе гражданам, поступившим на службу в органы и организации прокуратуры РФ, в следственные органы и учреждения СК РФ непосредственно после получения соответствующего высшего образования», — добавили в ТАСС. Согласно документации, отсрочка будет предоставляться гражданам с высшим образованием и спецзваниями на время такой службы, служащим в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения и таможенных органах РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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