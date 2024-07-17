СФ одобрил закон об отсрочке от призыва для сотрудников прокуратуры и СК

17 июля 2024 в 14:36 Размер текста - 17 +

Новый закон об отсрочке от призыва для сотрудников прокуратуры и СК Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В силу вступит закон о распространении нормы об отсрочке от призыва на военную службу на служащих в органах и организациях прокуратуры РФ, а также в следственных органах и учреждениях Следственного комитета РФ. Об этом сообщили в Совете Федерации. «Закон „О воинской обязанности и военной службе“ дополняется нормой об отсрочке от призыва на военную службу, в том числе гражданам, поступившим на службу в органы и организации прокуратуры РФ, в следственные органы и учреждения СК РФ непосредственно после получения соответствующего высшего образования», — добавили в ТАСС. Согласно документации, отсрочка будет предоставляться гражданам с высшим образованием и спецзваниями на время такой службы, служащим в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения и таможенных органах РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В силу вступит закон о распространении нормы об отсрочке от призыва на военную службу на служащих в органах и организациях прокуратуры РФ, а также в следственных органах и учреждениях Следственного комитета РФ. Об этом сообщили в Совете Федерации. «Закон „О воинской обязанности и военной службе“ дополняется нормой об отсрочке от призыва на военную службу, в том числе гражданам, поступившим на службу в органы и организации прокуратуры РФ, в следственные органы и учреждения СК РФ непосредственно после получения соответствующего высшего образования», — добавили в ТАСС. Согласно документации, отсрочка будет предоставляться гражданам с высшим образованием и спецзваниями на время такой службы, служащим в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения и таможенных органах РФ.