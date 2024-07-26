NYT: у Харрис появился секретный наставник

У вице-президента США и кандидата на предстоящих выборах от демократической партии Камалы Харрис появился секретный наставник, который поддерживал ее с момента, как она стала кандидатом на пост американского лидера. Своим опытом с Харрис делится экс-глава Штатов Барак Обама. Об этом сообщил The New York Times.
«Бывший президент Барак Обама поддерживал регулярные контакты с вице-президентом Камалой Харрис с тех пор, как она стала вероятным кандидатом от Демократической партии», — сообщило издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Там же отметили, что бывший американский лидер встречался с Харрис, чтобы поделиться опытом и помочь ей. Отмечается, что Обама активно работает за кулисами, общаясь с бывшими помощниками и другими ключевыми фигурами, которые могли бы способствовать успеху новоиспеченного кандидата в лидеры США.
Ранее сообщалось, что Обама воздержался от поддержки кандидатуры Харрис. Экс-глава США также выразил уверенность, что Демократическая партия сможет организовать процесс, после которого и появится выдающийся кандидат для участия в грядущих выборах, передает RT.
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