NYT: у Харрис появился секретный наставник

NYT: Обама стал секретным наставником Харрис
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обама стал наставником Харрис и готовится открыто ее поддержать
Обама стал наставником Харрис и готовится открыто ее поддержать Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

У вице-президента США и кандидата на предстоящих выборах от демократической партии Камалы Харрис появился секретный наставник, который поддерживал ее с момента, как она стала кандидатом на пост американского лидера. Своим опытом с Харрис делится экс-глава Штатов Барак Обама. Об этом сообщил The New York Times.

«Бывший президент Барак Обама поддерживал регулярные контакты с вице-президентом Камалой Харрис с тех пор, как она стала вероятным кандидатом от Демократической партии», — сообщило издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Там же отметили, что бывший американский лидер встречался с Харрис, чтобы поделиться опытом и помочь ей. Отмечается, что Обама активно работает за кулисами, общаясь с бывшими помощниками и другими ключевыми фигурами, которые могли бы способствовать успеху новоиспеченного кандидата в лидеры США.

Ранее сообщалось, что Обама воздержался от поддержки кандидатуры Харрис. Экс-глава США также выразил уверенность, что Демократическая партия сможет организовать процесс, после которого и появится выдающийся кандидат для участия в грядущих выборах, передает RT

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У вице-президента США и кандидата на предстоящих выборах от демократической партии Камалы Харрис появился секретный наставник, который поддерживал ее с момента, как она стала кандидатом на пост американского лидера. Своим опытом с Харрис делится экс-глава Штатов Барак Обама. Об этом сообщил The New York Times. «Бывший президент Барак Обама поддерживал регулярные контакты с вице-президентом Камалой Харрис с тех пор, как она стала вероятным кандидатом от Демократической партии», — сообщило издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Там же отметили, что бывший американский лидер встречался с Харрис, чтобы поделиться опытом и помочь ей. Отмечается, что Обама активно работает за кулисами, общаясь с бывшими помощниками и другими ключевыми фигурами, которые могли бы способствовать успеху новоиспеченного кандидата в лидеры США. Ранее сообщалось, что Обама воздержался от поддержки кандидатуры Харрис. Экс-глава США также выразил уверенность, что Демократическая партия сможет организовать процесс, после которого и появится выдающийся кандидат для участия в грядущих выборах, передает RT. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...