Жители Эдинбурга почтили память о жертвах нападений ВСУ на Курскую область

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Мемориал. Тюмень , акция памяти, цветы, мемориал памяти, стихийный мемориал
В Шотландии возложили цветы и игрушки в память о жертвах нападений ВСУ в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Шотландия почтила память жителей Курской области, погибших в ходе вторжения Украины. В столичном Эдинбурге шотландцы и россияне совместно возлагали цветы к зданию генерального консульства России. Об этом сообщило диппредставительство.

«Наши соотечественники и жители Эдинбурга приносят цветы и детские игрушки к Генеральному консульству в память о жертвах нападения украинских вооруженных формирований на Курскую область. Благодарим за поддержку!» — говорится в сообщении дипломатического представительства РФ в Шотландии. Сообщение опубликовано в соцсетях. Горожане возлагали цветы, мягкие игрушки. Также жители Шотландии несли с собой плакаты с надписью «Курск, мы с тобой!».

Как сообщал врио главы Курской области Алексей Смирнов, в результате атаки ВСУ на регион погибли 12 мирных граждан. В ООН официально говорили о четырех погибших. ВСУ вторглись в область 6 августа. Сейчас продвижение противника остановлено, передает «Ридус». В Минобороны РФ отмечали, что поразили более 2000 украинцев с начала их атаки на регион. Ветераны СВО сформировали отряд для помощи Курской области, сообщает РАПСИ.

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Шотландия почтила память жителей Курской области, погибших в ходе вторжения Украины. В столичном Эдинбурге шотландцы и россияне совместно возлагали цветы к зданию генерального консульства России. Об этом сообщило диппредставительство. «Наши соотечественники и жители Эдинбурга приносят цветы и детские игрушки к Генеральному консульству в память о жертвах нападения украинских вооруженных формирований на Курскую область. Благодарим за поддержку!» — говорится в сообщении дипломатического представительства РФ в Шотландии. Сообщение опубликовано в соцсетях. Горожане возлагали цветы, мягкие игрушки. Также жители Шотландии несли с собой плакаты с надписью «Курск, мы с тобой!». Как сообщал врио главы Курской области Алексей Смирнов, в результате атаки ВСУ на регион погибли 12 мирных граждан. В ООН официально говорили о четырех погибших. ВСУ вторглись в область 6 августа. Сейчас продвижение противника остановлено, передает «Ридус». В Минобороны РФ отмечали, что поразили более 2000 украинцев с начала их атаки на регион. Ветераны СВО сформировали отряд для помощи Курской области, сообщает РАПСИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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