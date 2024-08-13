Жители Эдинбурга почтили память о жертвах нападений ВСУ на Курскую область

13 августа 2024 в 21:45 Размер текста - 17 +

В Шотландии возложили цветы и игрушки в память о жертвах нападений ВСУ в Курской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Шотландия почтила память жителей Курской области, погибших в ходе вторжения Украины. В столичном Эдинбурге шотландцы и россияне совместно возлагали цветы к зданию генерального консульства России. Об этом сообщило диппредставительство. «Наши соотечественники и жители Эдинбурга приносят цветы и детские игрушки к Генеральному консульству в память о жертвах нападения украинских вооруженных формирований на Курскую область. Благодарим за поддержку!» — говорится в сообщении дипломатического представительства РФ в Шотландии. Сообщение опубликовано в соцсетях. Горожане возлагали цветы, мягкие игрушки. Также жители Шотландии несли с собой плакаты с надписью «Курск, мы с тобой!». Как сообщал врио главы Курской области Алексей Смирнов, в результате атаки ВСУ на регион погибли 12 мирных граждан. В ООН официально говорили о четырех погибших. ВСУ вторглись в область 6 августа. Сейчас продвижение противника остановлено, передает «Ридус». В Минобороны РФ отмечали, что поразили более 2000 украинцев с начала их атаки на регион. Ветераны СВО сформировали отряд для помощи Курской области, сообщает РАПСИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Шотландия почтила память жителей Курской области, погибших в ходе вторжения Украины. В столичном Эдинбурге шотландцы и россияне совместно возлагали цветы к зданию генерального консульства России. Об этом сообщило диппредставительство. «Наши соотечественники и жители Эдинбурга приносят цветы и детские игрушки к Генеральному консульству в память о жертвах нападения украинских вооруженных формирований на Курскую область. Благодарим за поддержку!» — говорится в сообщении дипломатического представительства РФ в Шотландии. Сообщение опубликовано в соцсетях. Горожане возлагали цветы, мягкие игрушки. Также жители Шотландии несли с собой плакаты с надписью «Курск, мы с тобой!». Как сообщал врио главы Курской области Алексей Смирнов, в результате атаки ВСУ на регион погибли 12 мирных граждан. В ООН официально говорили о четырех погибших. ВСУ вторглись в область 6 августа. Сейчас продвижение противника остановлено, передает «Ридус». В Минобороны РФ отмечали, что поразили более 2000 украинцев с начала их атаки на регион. Ветераны СВО сформировали отряд для помощи Курской области, сообщает РАПСИ.