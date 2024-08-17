Пленные бойцы ВСУ призвали сослуживцев отказаться от атаки на Курскую область

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Вооруженные силы Украины. stock, разведчик, всу, сбу, украинские военные,  stock
Два плененных солдата ВСУ призвали сослуживцев «сидеть дома» Фото:

Два солдата ВСУ, плененные бойцами спецназа «Ахмат» в Курской области, призвали сослуживцев отказаться от участия в нападении на Курскую область. Это следует из видео допроса, опубликованного в telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.

Двое военнопленных ВСУ призвали сослуживцев сидеть дома. «Не ехать никуда. Если есть возможность — валить», — сказал один из пленных в ответ на просьбу бойца «Ахмата» пожелать что-то остальным украинским военным, «которые пришли на Курскую землю». Видео их диалога опубликовано в официальном telegram-канале Кадырова.

Ранее командир «Ахмата» Апти Алаудинов заявил о том, что украинские солдаты в Курской области начали активно сдаваться в плен. По его словам, бойцы спецназа и смежные подразделения планомерно уничтожают военнослужащих ВСУ на всех участках, где они пытаются прорваться.

Также командир «Ахмата» заявил о взятии шести украинских солдат в плен под Курском. Среди них оказался боевик «Азова» (украинский националистический батальон, признан в РФ террористической организацией и запрещен).

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Два солдата ВСУ, плененные бойцами спецназа «Ахмат» в Курской области, призвали сослуживцев отказаться от участия в нападении на Курскую область. Это следует из видео допроса, опубликованного в telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова. Двое военнопленных ВСУ призвали сослуживцев сидеть дома. «Не ехать никуда. Если есть возможность — валить», — сказал один из пленных в ответ на просьбу бойца «Ахмата» пожелать что-то остальным украинским военным, «которые пришли на Курскую землю». Видео их диалога опубликовано в официальном telegram-канале Кадырова. Ранее командир «Ахмата» Апти Алаудинов заявил о том, что украинские солдаты в Курской области начали активно сдаваться в плен. По его словам, бойцы спецназа и смежные подразделения планомерно уничтожают военнослужащих ВСУ на всех участках, где они пытаются прорваться. Также командир «Ахмата» заявил о взятии шести украинских солдат в плен под Курском. Среди них оказался боевик «Азова» (украинский националистический батальон, признан в РФ террористической организацией и запрещен).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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