Путин позвонил военкору Поддубному, который чуть не погиб в обстреле в Курской области

Президент России Владимир Путин связался с военкором Евгением Поддубным. Корреспондент был ранен в Курской области в результате украинского обстрела. Об этом рассказали в Кремле.
«Путин позвонил военкору Евгению Поддубному», — передает сообщение Кремля РИА Новости. Президент поздравил его с днем рождения, пожелал скорейшего выздоровления и возвращения к работе.
Евгений Поддубный 7 августа был тяжело ранен в результате украинского обстрела в Курской области. Его машину атаковал украинский FPV-дрон. Сопровождающая его съемочная группа не пострадала. Первоначальные сообщения о его гибели были опровергнуты. В результате атаки он получил черепно-мозговую травму и ожоги. Поддубный сначала был доставлен в Курскую областную больницу, а затем переведен в НИИ имени Склифосовского в Москве. Военкор 11 августа сообщил, что чувствует себя «не очень хорошо». Посол МИД РФ Родион Мирошник отметил, что атака была целенаправленной.
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