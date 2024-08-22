Путин позвонил военкору Поддубному, который чуть не погиб в обстреле в Курской области

Путин позвонил и поздравил раненого военкора Поддубного с днем рождения
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Владимир Путин созвонился с Поддубным и поздравил его с днем рождения
Владимир Путин созвонился с Поддубным и поздравил его с днем рождения Фото:

Президент России Владимир Путин связался с военкором Евгением Поддубным. Корреспондент был ранен в Курской области в результате украинского обстрела. Об этом рассказали в Кремле.

«Путин позвонил военкору Евгению Поддубному», — передает сообщение Кремля РИА Новости. Президент поздравил его с днем рождения, пожелал скорейшего выздоровления и возвращения к работе.

Евгений Поддубный 7 августа был тяжело ранен в результате украинского обстрела в Курской области. Его машину атаковал украинский FPV-дрон. Сопровождающая его съемочная группа не пострадала. Первоначальные сообщения о его гибели были опровергнуты. В результате атаки он получил черепно-мозговую травму и ожоги. Поддубный сначала был доставлен в Курскую областную больницу, а затем переведен в НИИ имени Склифосовского в Москве. Военкор 11 августа сообщил, что чувствует себя «не очень хорошо». Посол МИД РФ Родион Мирошник отметил, что атака была целенаправленной.

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Президент России Владимир Путин связался с военкором Евгением Поддубным. Корреспондент был ранен в Курской области в результате украинского обстрела. Об этом рассказали в Кремле. «Путин позвонил военкору Евгению Поддубному», — передает сообщение Кремля РИА Новости. Президент поздравил его с днем рождения, пожелал скорейшего выздоровления и возвращения к работе. Евгений Поддубный 7 августа был тяжело ранен в результате украинского обстрела в Курской области. Его машину атаковал украинский FPV-дрон. Сопровождающая его съемочная группа не пострадала. Первоначальные сообщения о его гибели были опровергнуты. В результате атаки он получил черепно-мозговую травму и ожоги. Поддубный сначала был доставлен в Курскую областную больницу, а затем переведен в НИИ имени Склифосовского в Москве. Военкор 11 августа сообщил, что чувствует себя «не очень хорошо». Посол МИД РФ Родион Мирошник отметил, что атака была целенаправленной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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