В ФРГ выдали ордера на арест к годовщине теракта на «Северных потоках»

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Первый ордер выписан в августе 2024 года, через два года после подрывов Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Было выдано несколько ордеров на арест в ходе расследования подрывов газопроводов «Северный поток». Так представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт ответил на просьбу высказаться о скорой годовщине атак.

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«Были выданы ордера на арест. Это обычное дело в конституционном государстве, затем должен состояться процесс, а в конце процесса выносится приговор», — приводит РИА Новости слова Хебештрайта.

Сразу после подрыва в 2022 году Запад сразу обвинил в этом Россию. Спустя полгода спецслужбы США нашли виновника в лице Украины. РФ же винит Штаты, однако ее так и не допустили к расследованию. Первый ордер на арест подозреваемого был выдан в августе 2024-го — через почти два года после подрывов. Им оказался украинский инструктор по дайвингу Владимир З., который успел уехать на родину.

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Было выдано несколько ордеров на арест в ходе расследования подрывов газопроводов «Северный поток». Так представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт ответил на просьбу высказаться о скорой годовщине атак. «Были выданы ордера на арест. Это обычное дело в конституционном государстве, затем должен состояться процесс, а в конце процесса выносится приговор», — приводит РИА Новости слова Хебештрайта. Сразу после подрыва в 2022 году Запад сразу обвинил в этом Россию. Спустя полгода спецслужбы США нашли виновника в лице Украины. РФ же винит Штаты, однако ее так и не допустили к расследованию. Первый ордер на арест подозреваемого был выдан в августе 2024-го — через почти два года после подрывов. Им оказался украинский инструктор по дайвингу Владимир З., который успел уехать на родину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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