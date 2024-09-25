Было выдано несколько ордеров на арест в ходе расследования подрывов газопроводов «Северный поток». Так представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт ответил на просьбу высказаться о скорой годовщине атак.
«Были выданы ордера на арест. Это обычное дело в конституционном государстве, затем должен состояться процесс, а в конце процесса выносится приговор», — приводит РИА Новости слова Хебештрайта.
Сразу после подрыва в 2022 году Запад сразу обвинил в этом Россию. Спустя полгода спецслужбы США нашли виновника в лице Украины. РФ же винит Штаты, однако ее так и не допустили к расследованию. Первый ордер на арест подозреваемого был выдан в августе 2024-го — через почти два года после подрывов. Им оказался украинский инструктор по дайвингу Владимир З., который успел уехать на родину.
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