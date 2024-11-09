Мужчина поплатился за информацию о терактах в Петербурге и Мадриде

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Мужчина позвонил в службу 112 и сообщил о ложных терактах
Мужчина позвонил в службу 112 и сообщил о ложных терактах Фото:

Столичный суд выписал штраф мужчине, который, находясь в стадии алкогольного опьянения, позвонил службе «112» и сообщил о терактах в Петербурге и Мадриде. За распространение заведомо ложной информации, он будет обязан заплатить от 200 до 500 тысяч рублей.

«В Москве судом был наложен штраф на гражданина, который, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщил ложные данные о планируемых террористических атаках в Санкт-Петербурге и Мадриде», — передает РИА Новости. В прошлом году в декабре мужчина, находившийся в нетрезвом виде, совершил звонок в службу экстренного реагирования «112», где предоставил заведомо недостоверные сведения о террористических актах в этих двух городах. 

Размер наложенного штрафа остается неопубликованным. Однако в соответствии с первой частью упомянутой статьи он может колебаться между 200 и 500 тысячами рублей.

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Столичный суд выписал штраф мужчине, который, находясь в стадии алкогольного опьянения, позвонил службе «112» и сообщил о терактах в Петербурге и Мадриде. За распространение заведомо ложной информации, он будет обязан заплатить от 200 до 500 тысяч рублей. «В Москве судом был наложен штраф на гражданина, который, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщил ложные данные о планируемых террористических атаках в Санкт-Петербурге и Мадриде», — передает РИА Новости. В прошлом году в декабре мужчина, находившийся в нетрезвом виде, совершил звонок в службу экстренного реагирования «112», где предоставил заведомо недостоверные сведения о террористических актах в этих двух городах.  Размер наложенного штрафа остается неопубликованным. Однако в соответствии с первой частью упомянутой статьи он может колебаться между 200 и 500 тысячами рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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