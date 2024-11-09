Мужчина поплатился за информацию о терактах в Петербурге и Мадриде

Столичный суд выписал штраф мужчине, который, находясь в стадии алкогольного опьянения, позвонил службе «112» и сообщил о терактах в Петербурге и Мадриде. За распространение заведомо ложной информации, он будет обязан заплатить от 200 до 500 тысяч рублей.
«В Москве судом был наложен штраф на гражданина, который, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщил ложные данные о планируемых террористических атаках в Санкт-Петербурге и Мадриде», — передает РИА Новости. В прошлом году в декабре мужчина, находившийся в нетрезвом виде, совершил звонок в службу экстренного реагирования «112», где предоставил заведомо недостоверные сведения о террористических актах в этих двух городах.
Размер наложенного штрафа остается неопубликованным. Однако в соответствии с первой частью упомянутой статьи он может колебаться между 200 и 500 тысячами рублей.
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