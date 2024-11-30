30 ноября 2024

Социальный фонд России призвал сохранить старые карточки СНИЛС

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , пенсия, страховое свидетельство, пенсионное страхование
Старые свидетельства обязательного пенсионного страхования не нужно заменять Фото:

Социальный фонд России подтвердил, что старые свидетельства обязательного пенсионного страхования остаются действительными и не требуют замены. Об этом сообщили представители ведомства.

«Все выданные страховые свидетельства являются действующими. Обращаться в Социальный фонд России для замены документа не нужно», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. В фонде также уточнили, что изменения в законодательстве об учете пенсионных взносов не повлияют на статус уже выданных документов.

Дополнительно в ведомстве разъяснили, что новые поправки в закон о персонифицированном учете предусматривают предоставление информации о СНИЛС в виде электронного или бумажного уведомления. Такое уведомление будет содержать всю необходимую информацию, аналогичную той, что указана в страховых свидетельствах, включая персональные данные гражданина.

На портале государственных услуг введена новая функция, позволяющая заменять и восстанавливать документы через интернет. По информации, предоставленной аппаратом заместителя председателя правительства РФ и руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко, теперь пользователи могут в режиме онлайн заменить, например, полис обязательного медицинского страхования, заграничный паспорт, водительское удостоверение и пенсионные документы.

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Социальный фонд России подтвердил, что старые свидетельства обязательного пенсионного страхования остаются действительными и не требуют замены. Об этом сообщили представители ведомства. «Все выданные страховые свидетельства являются действующими. Обращаться в Социальный фонд России для замены документа не нужно», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. В фонде также уточнили, что изменения в законодательстве об учете пенсионных взносов не повлияют на статус уже выданных документов. Дополнительно в ведомстве разъяснили, что новые поправки в закон о персонифицированном учете предусматривают предоставление информации о СНИЛС в виде электронного или бумажного уведомления. Такое уведомление будет содержать всю необходимую информацию, аналогичную той, что указана в страховых свидетельствах, включая персональные данные гражданина. На портале государственных услуг введена новая функция, позволяющая заменять и восстанавливать документы через интернет. По информации, предоставленной аппаратом заместителя председателя правительства РФ и руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко, теперь пользователи могут в режиме онлайн заменить, например, полис обязательного медицинского страхования, заграничный паспорт, водительское удостоверение и пенсионные документы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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