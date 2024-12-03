В Подмосковье директора продуктового магазина обвинили в убийстве покупателя

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Директор магазина задушил покупателя за то, что тот украл алкоголь, заявили в СК
Директор магазина задушил покупателя за то, что тот украл алкоголь, заявили в СК Фото:

В Подмосковье задержан директор продуктового магазина, подозреваемый в убийстве покупателя. Об этом рассказали в региональном Следственном комитете (СК) РФ.

«30 ноября 2024 года подозреваемый, находясь в подсобном помещении продуктового магазина, расположенного в Раменском городском округе, избил потерпевшего, а затем задушил», — говорится в сообщении СК. Там добавили, что потерпевший, по предварительным данным, пытался украсть алкоголь.

В ближайшее время ему предъявят обвинение и выберут меру пресечения. Расследование продолжается, заключили в СК.

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В Подмосковье задержан директор продуктового магазина, подозреваемый в убийстве покупателя. Об этом рассказали в региональном Следственном комитете (СК) РФ. «30 ноября 2024 года подозреваемый, находясь в подсобном помещении продуктового магазина, расположенного в Раменском городском округе, избил потерпевшего, а затем задушил», — говорится в сообщении СК. Там добавили, что потерпевший, по предварительным данным, пытался украсть алкоголь. В ближайшее время ему предъявят обвинение и выберут меру пресечения. Расследование продолжается, заключили в СК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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