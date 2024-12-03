В Подмосковье директора продуктового магазина обвинили в убийстве покупателя

В Подмосковье задержан директор продуктового магазина, подозреваемый в убийстве покупателя. Об этом рассказали в региональном Следственном комитете (СК) РФ.
«30 ноября 2024 года подозреваемый, находясь в подсобном помещении продуктового магазина, расположенного в Раменском городском округе, избил потерпевшего, а затем задушил», — говорится в сообщении СК. Там добавили, что потерпевший, по предварительным данным, пытался украсть алкоголь.
В ближайшее время ему предъявят обвинение и выберут меру пресечения. Расследование продолжается, заключили в СК.
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