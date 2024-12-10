По завершении спецоперации отношения между Россией и Украиной будут налажены. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз.
«Когда конфликт на Украине закончится, а он закончится, Россия все равно останется ее (Украины) огромным, могущественным соседом», — написал журналист в соцсети X. Он добавил, что Украина продолжит делить общую историю, религию и людей с Россией, что подтверждает неизбежность тесных связей между странами.
Ранее новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский выразил готовность заключить мирное соглашение с Россией и остановить боевые действия. В интервью для издания The New York Post Трамп подчеркнул, что, по мнению Зеленского, сейчас представляется благоприятный момент для прекращения огня.
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