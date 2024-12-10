На Западе оценили шансы на сближение России и Украины после завершения СВО

Журналист Боуз: Украина будет тесно связана с Россией после СВО
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Украина и Россия будут тесно связны за счет общей религии и истории, заявил Боуз
Украина и Россия будут тесно связны за счет общей религии и истории, заявил Боуз Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

По завершении спецоперации отношения между Россией и Украиной будут налажены. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Когда конфликт на Украине закончится, а он закончится, Россия все равно останется ее (Украины) огромным, могущественным соседом», — написал журналист в соцсети X. Он добавил, что Украина продолжит делить общую историю, религию и людей с Россией, что подтверждает неизбежность тесных связей между странами.

Ранее новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский выразил готовность заключить мирное соглашение с Россией и остановить боевые действия. В интервью для издания The New York Post Трамп подчеркнул, что, по мнению Зеленского, сейчас представляется благоприятный момент для прекращения огня.

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По завершении спецоперации отношения между Россией и Украиной будут налажены. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз. «Когда конфликт на Украине закончится, а он закончится, Россия все равно останется ее (Украины) огромным, могущественным соседом», — написал журналист в соцсети X. Он добавил, что Украина продолжит делить общую историю, религию и людей с Россией, что подтверждает неизбежность тесных связей между странами. Ранее новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский выразил готовность заключить мирное соглашение с Россией и остановить боевые действия. В интервью для издания The New York Post Трамп подчеркнул, что, по мнению Зеленского, сейчас представляется благоприятный момент для прекращения огня.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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