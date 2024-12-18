Депутат тюменской городской думы Дмитрий Бородин возглавит городской департамент образования в Нефтеюганске (ХМАО). Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к администрации Тюмени.
«Бородин уходит на повышение — возглавит депобр в Нефтеюганске. Переезд состоится уже в ближайшие дни», — сообщает URA.RU инсайдер.
Бородин сложил депутатский мандат на заседании городской думы 18 декабря. Довыборы в тюменскую гордуму пройдут в Единый день голосования — 14 сентября 2025 года.
Агентство направило запрос в приемную экс-депутата. Ответ на него ожидается.
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