Тюменский депутат Бородин возглавит департамент образования в ХМАО. Инсайд

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Депутат гордумы Дмитрий Бородин переезжает на работу в ХМАО
Депутат гордумы Дмитрий Бородин переезжает на работу в ХМАО Фото:

Депутат тюменской городской думы Дмитрий Бородин возглавит городской департамент образования в Нефтеюганске (ХМАО). Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к администрации Тюмени.

«Бородин уходит на повышение — возглавит депобр в Нефтеюганске. Переезд состоится уже в ближайшие дни», — сообщает URA.RU инсайдер.

Бородин сложил депутатский мандат на заседании городской думы 18 декабря. Довыборы в тюменскую гордуму пройдут в Единый день голосования — 14 сентября 2025 года.

Агентство направило запрос в приемную экс-депутата. Ответ на него ожидается. 

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Депутат тюменской городской думы Дмитрий Бородин возглавит городской департамент образования в Нефтеюганске (ХМАО). Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к администрации Тюмени. «Бородин уходит на повышение — возглавит депобр в Нефтеюганске. Переезд состоится уже в ближайшие дни», — сообщает URA.RU инсайдер. Бородин сложил депутатский мандат на заседании городской думы 18 декабря. Довыборы в тюменскую гордуму пройдут в Единый день голосования — 14 сентября 2025 года. Агентство направило запрос в приемную экс-депутата. Ответ на него ожидается. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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