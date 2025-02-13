Блиновская расплакалась в зале суда

Shot: в зале суда Блиновская не сдержала слез после слов адвоката о ее сыне
© Служба новостей «URA.RU»
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Блиновскую до слез растрогали слова ее адвоката о сыне
Блиновскую до слез растрогали слова ее адвоката о сыне Фото:

Слова адвоката блогерши Елены Блиновской глубоко тронули ее, и она не смогла удержать слез в зале судебного заседания. Защита обвиняемой обратилась к суду с аргументом, что если ее осудят на шесть лет заключения, то она выйдет на свободу, когда ее маленькому сыну исполнится около 20 лет.

«Защита Елены Блиновской довела до слез блогершу своими доводами и попытками вернуть ее на свободу. Адвокат блогерши заявила суду, что если „королеву марафонов“ отправят в колонию на шесть лет, то на свободу она выйдет, когда ее сыну будет около 20 лет», — сообщает telegram-канал Shot. Во время судебных дебатов защита вновь обратилась к суду с просьбой о назначении условного срока для блогерши.

Ранее Государственный прокурор Москвы выступил с заключительным словом в рамках судебного разбирательства по делу блогера Елены Блиновской. Он призвал вынести ей приговор в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщила Прокуратура города Москвы.

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Слова адвоката блогерши Елены Блиновской глубоко тронули ее, и она не смогла удержать слез в зале судебного заседания. Защита обвиняемой обратилась к суду с аргументом, что если ее осудят на шесть лет заключения, то она выйдет на свободу, когда ее маленькому сыну исполнится около 20 лет. «Защита Елены Блиновской довела до слез блогершу своими доводами и попытками вернуть ее на свободу. Адвокат блогерши заявила суду, что если „королеву марафонов“ отправят в колонию на шесть лет, то на свободу она выйдет, когда ее сыну будет около 20 лет», — сообщает telegram-канал Shot. Во время судебных дебатов защита вновь обратилась к суду с просьбой о назначении условного срока для блогерши. Ранее Государственный прокурор Москвы выступил с заключительным словом в рамках судебного разбирательства по делу блогера Елены Блиновской. Он призвал вынести ей приговор в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщила Прокуратура города Москвы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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