В Киеве возмутились, что Украина стала должником перед США

The Economist: Украина за семь недель превратилась из союзника в клиента США
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Киев заметил превращение Украины из «союзника в клиента» для США
Киев заметил превращение Украины из «союзника в клиента» для США Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Власти Украины считают, что страна больше не является партнером, а стала должником для США. Об этом заявили представители украинского правительства.

«Ясно одно: [президент США Дональд] Трамп нас терпеть не может, и что за семь недель мы превратились из союзников в клиентов, причем с во многом воображаемыми долгами», — цитирует источник издание The Economist. По словам источника, американский лидер намеренно пытался сделать Украину более «сговорчивой», лишая ее возможных рычагов влияния, что могло бы помочь в будущих переговорах по территориальным вопросам.

Кроме того, в статье обсуждается политическая ситуация, связанная с военными действиями Украины. Отмечается, что вторжение ВСУ в Курскую область вызвало разделенные мнения среди украинских офицеров, многие из которых изначально были против этой операции.

Решение президента США Дональда Трампа остановить военную помощь Украине привело к серьезным трудностям для украинских военных на фронте, в том числе к увеличению потерь среди личного состава. Это событие произошло на фоне скандала, связанного с встречей Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, после которой были прекращены поставки боеприпасов и военного оборудования, что снизило боевой потенциал ВСУ.

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Власти Украины считают, что страна больше не является партнером, а стала должником для США. Об этом заявили представители украинского правительства. «Ясно одно: [президент США Дональд] Трамп нас терпеть не может, и что за семь недель мы превратились из союзников в клиентов, причем с во многом воображаемыми долгами», — цитирует источник издание The Economist. По словам источника, американский лидер намеренно пытался сделать Украину более «сговорчивой», лишая ее возможных рычагов влияния, что могло бы помочь в будущих переговорах по территориальным вопросам. Кроме того, в статье обсуждается политическая ситуация, связанная с военными действиями Украины. Отмечается, что вторжение ВСУ в Курскую область вызвало разделенные мнения среди украинских офицеров, многие из которых изначально были против этой операции. Решение президента США Дональда Трампа остановить военную помощь Украине привело к серьезным трудностям для украинских военных на фронте, в том числе к увеличению потерь среди личного состава. Это событие произошло на фоне скандала, связанного с встречей Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, после которой были прекращены поставки боеприпасов и военного оборудования, что снизило боевой потенциал ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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