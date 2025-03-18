Власти Украины считают, что страна больше не является партнером, а стала должником для США. Об этом заявили представители украинского правительства.
«Ясно одно: [президент США Дональд] Трамп нас терпеть не может, и что за семь недель мы превратились из союзников в клиентов, причем с во многом воображаемыми долгами», — цитирует источник издание The Economist. По словам источника, американский лидер намеренно пытался сделать Украину более «сговорчивой», лишая ее возможных рычагов влияния, что могло бы помочь в будущих переговорах по территориальным вопросам.
Кроме того, в статье обсуждается политическая ситуация, связанная с военными действиями Украины. Отмечается, что вторжение ВСУ в Курскую область вызвало разделенные мнения среди украинских офицеров, многие из которых изначально были против этой операции.
Решение президента США Дональда Трампа остановить военную помощь Украине привело к серьезным трудностям для украинских военных на фронте, в том числе к увеличению потерь среди личного состава. Это событие произошло на фоне скандала, связанного с встречей Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, после которой были прекращены поставки боеприпасов и военного оборудования, что снизило боевой потенциал ВСУ.
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