У рыбаков в Крыму увеличился улов после разлива мазута в Черном море

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Добыча рыбы в Крыму восстановилась после аварии с разливом мазута
Добыча рыбы в Крыму восстановилась после аварии с разливом мазута Фото:
новость из сюжета
Разлив мазута в Черноморье

Добыча рыбы в Крыму после разлива мазута в Черном море достигла 10,8 тысяч тонн, что на 20% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщили во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

«К 10 марта в Азово-Черноморском бассейне выловили 10,8 тысяч тонн рыбы — на 20% больше, чем к этой же дате годом ранее», — сообщили РБК в ВАРПЭ. Там отметили, что в основном улов состоял из хамсы (европейского анчоуса), ее было добыто 9,8 тысяч тонн. В ВАРПЭ отметили, что промысел в регионе идет штатно.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев сообщил, что в начале года из-за ЧС в Керченском проливе показатели вылова несколько отставали от прошлогодних. Он отметил, что это было связано с вынужденным переходом флота в другие районы промысла. Зверев добавил, что слаженные действия контролирующих органов и рыбаков позволили отрасли быстро перестроиться и восстановить темпы промысла.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что рыба из Черного моря соответствует гигиеническим нормативам. В ведомстве отметили, что среди 1,2 тысячи проведенных исследований, не было выявлено несоответствий, передает «Национальная служба новостей».

Разлив мазута в Черном море произошел 15 декабря, когда танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» потерпели крушение у Керченского пролива во время шторма. Тогда в Черное море вылилось 2,9 тонны нефтпродуктов.

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Добыча рыбы в Крыму после разлива мазута в Черном море достигла 10,8 тысяч тонн, что на 20% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщили во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). «К 10 марта в Азово-Черноморском бассейне выловили 10,8 тысяч тонн рыбы — на 20% больше, чем к этой же дате годом ранее», — сообщили РБК в ВАРПЭ. Там отметили, что в основном улов состоял из хамсы (европейского анчоуса), ее было добыто 9,8 тысяч тонн. В ВАРПЭ отметили, что промысел в регионе идет штатно. Президент ВАРПЭ Герман Зверев сообщил, что в начале года из-за ЧС в Керченском проливе показатели вылова несколько отставали от прошлогодних. Он отметил, что это было связано с вынужденным переходом флота в другие районы промысла. Зверев добавил, что слаженные действия контролирующих органов и рыбаков позволили отрасли быстро перестроиться и восстановить темпы промысла. Ранее Роспотребнадзор сообщил, что рыба из Черного моря соответствует гигиеническим нормативам. В ведомстве отметили, что среди 1,2 тысячи проведенных исследований, не было выявлено несоответствий, передает «Национальная служба новостей». Разлив мазута в Черном море произошел 15 декабря, когда танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» потерпели крушение у Керченского пролива во время шторма. Тогда в Черное море вылилось 2,9 тонны нефтпродуктов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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