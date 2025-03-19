Порошенко* заявил, что его пригласили на «встречи высокого уровня» в США

Экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) приглашен для участия в мероприятиях «высокого уровня», которые состоятся в США. Об этом заявил сам политик в соцсетях.
«Имею, кстати, приглашение в Вашингтон и Флориду на встречи высокого уровня», — написал Порошенко в своем telegram-канале. Он выразил надежду на то, что на этот раз в офисе президента Украины Владимира Зеленского не помешают его поездке в США, в отличие от предыдущего случая, когда ему было запрещено участвовать в собрании Европейской народной партии.
Порошенко также подчеркнул необходимость новой двухпартийной резолюции Конгресса США, которая будет способствовать дальнейшей многосторонней поддержке Украины. Он отметил, что Украина, наравне с Европой, должна активно участвовать в переговорах и настаивать на принципе «ничего об Украине без Украины».
Ранее издание Politico сообщило, что прошли закрытые переговоры, в которых участвовал спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Встреча состоялась в Киеве и в ней приняли участие бывший премьер-министр Юлия Тимошенко и Порошенко. Основной предмет дискуссии касался предстоящих президентских выборов на Украине, передает RT.
*Петр Порошенко внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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