Зеленский отметил желание США «быть посередине» в диалоге России и Украины

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Зеленский призвал США сохранять нейтралитет в переговорах по конфликту, если они не хотят быть на стороне Киева
Зеленский призвал США сохранять нейтралитет в переговорах по конфликту, если они не хотят быть на стороне Киева Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

США хотят «быть посередине» России и Украины в мирных переговорах по конфликту. Также Киев призывал Вашингтон сохранять хотя бы нейтралитет, если они не желают поддерживать украинскую сторону в диалоге. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский

«Они не с нами. В целом, я не думаю, что американская команда скрывала тот факт, что они хотят быть посредниками, а не стоять на стороне одной из сторон», — заявил Зеленский интервью журналу Time. По его словам, США временно приостановили военную помощь Киеву, чтобы продемонстрировать России их непричастности к текущему конфликту.

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США хотят «быть посередине» России и Украины в мирных переговорах по конфликту. Также Киев призывал Вашингтон сохранять хотя бы нейтралитет, если они не желают поддерживать украинскую сторону в диалоге. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.  «Они не с нами. В целом, я не думаю, что американская команда скрывала тот факт, что они хотят быть посредниками, а не стоять на стороне одной из сторон», — заявил Зеленский интервью журналу Time. По его словам, США временно приостановили военную помощь Киеву, чтобы продемонстрировать России их непричастности к текущему конфликту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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