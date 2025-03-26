Зеленский отметил желание США «быть посередине» в диалоге России и Украины

США хотят «быть посередине» России и Украины в мирных переговорах по конфликту. Также Киев призывал Вашингтон сохранять хотя бы нейтралитет, если они не желают поддерживать украинскую сторону в диалоге. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Они не с нами. В целом, я не думаю, что американская команда скрывала тот факт, что они хотят быть посредниками, а не стоять на стороне одной из сторон», — заявил Зеленский интервью журналу Time. По его словам, США временно приостановили военную помощь Киеву, чтобы продемонстрировать России их непричастности к текущему конфликту.
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