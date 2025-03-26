В Европе обиделись на США за обвинения в «нахлебничестве»

Раскрытие конфиденциальных комментариев американских чиновников о «нахлебничестве» Европы в вопросе ситуации в Йемене из мессенджера Signal вызвало оскорбление среди европейских и британских партнеров страны. Об этом сообщило издание Politico.
Главный редактор издания Atlantic Джеффри Голдберг сообщил о раскрытой переписке, в которой высшие чиновники США обсуждали ситуацию в Йемене. Согласно информации, пользователь под псевдонимом «Джей Ди Вэнс» в переписке подчеркнул, что хуситы в Йемене причиняют больше вреда европейским союзникам, чем Штатам. Он выразил готовность поддержать план по нанесению ударов, но при этом не хочет «вновь спасать Европу». Другой пользователь мессенджера с псевдонимом «Майк Уолтц» ответил, что военно-морские силы Европы не могут полностью справиться с поставленной задачей. Он заявил о необходимости возмещения европейскими странами части американских расходов на операции против хуситов. В свою очередь, пользователь с ником «Пит Хегсет» также выразил недовольство зависимостью европейских стран, описав это как «жалкое зрелище». Тем не менее, он согласился с тем, что США должны предпринять активные действия против хуситов.
«То, как они говорят о Европе, когда думают, что их никто не слушает, отрезвляет. Но, в то же время, это неудивительно. Просто теперь мы увидели их аргументы во всей их недипломатической красе», — заявил европейский дипломат для издания.
Ранее европейские союзники надеялись, что критика со стороны Вашингтона ограничивается только публичными высказываниями, а в частных беседах американские официальные лица выражают понимание и поддержку. Однако эти ожидания оказались напрасными. Британский дипломат в беседе с журналистами выразил шок от утечки данных, заявив, что Лондон потрясен произошедшим. По его мнению, враждебное отношение к Европе может быть связано с влиянием вице-президента США Джей Ди Вэнса на главу страны Дональда Трампа. Дипломат предположил, что Вэнс заставляет Трампа придерживаться более жесткой линии, чтобы не казаться слабее его.
Коллега источника издания добавил, что данный инцидент значительно подорвал доверие между Брюсселем и Вашингтоном. Он отметил, что без доверия невозможно поддерживать союз, поэтому перед Европой стоит задача работать еще больше. Таким образом он ответил на вопрос о восстановлении доверительных европейско-американских отношений.
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