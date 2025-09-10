Вильнюс вызвал российского дипломата после инцидента с дронами в Польше

Представитель России вызван в МИД Литвы
Министерство иностранных дел Литвы вызвало временного поверенного в делах России Александра Елкина для вручения ему ноты протеста. Это связано с инцидентом нарушения воздушного пространства Польши беспилотными летательными аппаратами.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск проинформировал генерального секретаря НАТО о факте уничтожения беспилотников над территорией страны. По его словам, польская сторона поддерживает постоянный контакт с руководством Североатлантического альянса относительно данного инцидента.
