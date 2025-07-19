Актер Калюжный набрал восемь килограммов за два месяца службы в армии

Известный по съемкам в сериале «Вампиры средней полосы» актер Глеб Калюжный сообщил, что за два месяца срочной службы в российской армии набрал восемь килограммов. Об этом артист поделился в разговоре с telegram-каналом Mash.
«Я не похудел, я, скорее, набрал», — сказал актер в разговоре с журналистами. Отмечается, что он поправился на восемь килограммов.
Кроме того, отмечается, что сегодня мужчина принял присягу. Актер служит в Семеновском полку, однако раскрыть конкретное подразделение он не смог из-за тайны. Он также поделился планами на первую увольнительную, сообщив, что собирается встретиться с близкими людьми.
Актер ушел в армию 27 мая 2025 года. Мама артиста Наталья Калюжная рассказала, что переживала больше сына. Женщина призналась, что в первый день, когда ее сын отправился в армию, ее эмоции зашкаливали. Но справиться с ними помогли в том числе и коллеги Глеба по съемкам в военной драме «Малыш».
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