Актер Калюжный набрал восемь килограммов за два месяца службы в армии

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Актер Калюжный сегодня принял присягу
Актер Калюжный сегодня принял присягу Фото:

Известный по съемкам в сериале «Вампиры средней полосы» актер Глеб Калюжный сообщил, что за два месяца срочной службы в российской армии набрал восемь килограммов. Об этом артист поделился в разговоре с telegram-каналом Mash.

«Я не похудел, я, скорее, набрал», — сказал актер в разговоре с журналистами. Отмечается, что он поправился на восемь килограммов.

Кроме того, отмечается, что сегодня мужчина принял присягу. Актер служит в Семеновском полку, однако раскрыть конкретное подразделение он не смог из-за тайны. Он также поделился планами на первую увольнительную, сообщив, что собирается встретиться с близкими людьми.

Актер ушел в армию 27 мая 2025 года. Мама артиста Наталья Калюжная рассказала, что переживала больше сына. Женщина призналась, что в первый день, когда ее сын отправился в армию, ее эмоции зашкаливали. Но справиться с ними помогли в том числе и коллеги Глеба по съемкам в военной драме «Малыш».

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Известный по съемкам в сериале «Вампиры средней полосы» актер Глеб Калюжный сообщил, что за два месяца срочной службы в российской армии набрал восемь килограммов. Об этом артист поделился в разговоре с telegram-каналом Mash. «Я не похудел, я, скорее, набрал», — сказал актер в разговоре с журналистами. Отмечается, что он поправился на восемь килограммов. Кроме того, отмечается, что сегодня мужчина принял присягу. Актер служит в Семеновском полку, однако раскрыть конкретное подразделение он не смог из-за тайны. Он также поделился планами на первую увольнительную, сообщив, что собирается встретиться с близкими людьми. Актер ушел в армию 27 мая 2025 года. Мама артиста Наталья Калюжная рассказала, что переживала больше сына. Женщина призналась, что в первый день, когда ее сын отправился в армию, ее эмоции зашкаливали. Но справиться с ними помогли в том числе и коллеги Глеба по съемкам в военной драме «Малыш».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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