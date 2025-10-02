Путин об ООН: проблем много, но лучше ничего пока нет

Несмотря на многочисленные проблемы, ООН остается самой успешной международной организацией. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».
«Да проблем в ней очень много, но лучше чем ООН пока ничего нет», — заявил Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также отметил, что как и любая международная организации, ООН нуждается в адаптации к меняющимся реалиям.
С 29 сентября по 2 октября в Сочи проводится XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». В этом году ключевое внимание участников сосредоточено на вопросах становления многополярной системы мирового порядка, а также на анализе потенциальных направлений ее дальнейшего развития. В работе форума задействованы 140 специалистов из более чем 40 стран.
