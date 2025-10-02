Собрал легенд: Глушаков объявил составы на свой прощальный матч

Российский полузащитник Денис Глушаков объявил составы московских «Спартака» и «Локомотива», которые сыграют в его прощальном матче. Информация об этом появилась в telegram-канале футболиста. Матч состоится 11 октября на стадионе в Химках и начнется в 16:30 по московскому времени.
«Это будет не просто матч, а настоящий праздник футбола, который объединит поколения. На поле со мной выйдут звезды футбола двух великих команд», — заявил спортсмен в telegram-канале.
За «Спартак» сыграют Александр Филимонов, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Александр Самедов, Александр Ширко, Роман Павлюченко, Роман Шишкин, Илья Кутепов, Виктор Онопко, Никита Баженов. В футболках «Локомотива» на поле выйдут Сергей Овчинников, Маринато Гилерме, Дмитрий Сенников, Владислав Игнатьев, Ренат Янбаев, Дмитрий Тарасов, Сергей Гуренко, Владимир Маминов, Дмитрий Лоськов, Динияр Билялетдинов, Дмитрий Сычев, Руслан Пименов, Заза Джанашия, Тарас Бурлак, Саркис Оганесян и Олег Пашинин.
Денис Глушаков завершил карьеру после ухода из подмосковных «Химок» в феврале 2025 года. За свою профессиональную деятельность он становился чемпионом и обладателем Суперкубка России в составе «Спартака», а также выступал за «Локомотив», «Ахмат», «Нижний Новгород» и сборную России.
