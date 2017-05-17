Польские истребители перехватили российский самолет-разведчик

22:35 17 мая 2017 0

Самолет летел в Калининград Фото: Анастасия Гусарова © URA.RU

Польские военные выступили с заявлением о перехвате над Балтикой российского самолета-разведчика. Инцидент произошел 15 мая.

«Пилоты самолетов F-16 получили сигнал тревоги о неопознанном самолете, который вылетел с выключенным транспондером и не отвечал на попытки наладить радиосвязь», — рассказал пресс-секретарь ВВС Польши Марек Квятек. В итоге в воздух подняли дежурную пару истребителей, которая смогла идентифицировать российский самолет Ил-20М, который летел в сторону Калининграда, пишет РИА Новости.

Российская сторона пока никак не прокомментировала инцидент.