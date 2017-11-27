20:08 27 ноября 2017 0

Киев требует вывода российских войск с территории Крыма Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы противоречит нормам международного права, заявил пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца. Ранее о такой перспективе сообщил генсек ПАСЕ Турбьерн Ягланд.

В Киеве уверены, что участие России в деятельности Совета Европы возможно только после восстановления территориальной целостности Украины и вывода российских войск с территории Крыма. Беца напомнила, что Россия со времени начала украинского кризиса не выполнила ни одной резолюции ПАСЕ, ООН и ОБСЕ. «В вопросе выполнения международного права, ценностей не может быть компромиссов», — отметил дипломат на своей странице в Twitter.

Ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что Страсбург всерьез рассматривает возможность отмены санкций против России, поскольку опасается окончательного выхода Москвы из состава организации. Заявление Ягланда не осталось без внимания российских парламентариев. В Госдуме и Совфеде уверены, что санкционная политика Европы начала давать сбои и теперь ЕС вынужден выстраивать диалог с Россией. Сенатор Алексей Пушков назвал возможный выход России из Совета Европы «крупнейшей потерей» для организации.



Ранее президент Украины Петр Порошенко призвал Россию взять на себя ответственность за голодомор. В воскресенье, 26 ноября, украинские националисты устроили ритуальное уничтожение памятника Ленину в Кривом Роге в память о жертвах массового голода, напоминает «Национальная служба новостей».