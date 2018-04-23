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23 апреля 2018
22 апреля 2018
Главные новости Москвы
06:25  23 апреля 2018 0

Генсек ООН признал бессилие Совета безопасности и возвращение «холодной войны»

Антониу Гутерреш заявил о необходимости реформы ООНФото: страница Антониу Гутерреш в Twitter

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш признал, что международная организация больше не соответствует современным реалиям и не способна урегулировать конфликт на Ближнем Востоке, а также констатировал возвращение «холодной войны».

При этом, по словам Гутерреша, сложившаяся в мире ситуация значительно отличается от той, что была во времена СССР. «Теперь США и Россия не контролируют всех, как это было раньше. Многие страны очень активны в (ближневосточном) регионе: Турция, Иран, Саудовская Аравия и другие. Не существует двух однородных контролируемых блоков», — приводит телеканал 360 слова генсека, который также отметил, что ООН больше не отражает «баланс сил в мире» и не способен урегулировать сирийский конфликт.

За реформу ООН ранее высказывались и США, и президент России Владимир Путин, напоминает РИА «Новости». Вашингтон, в свою очередь. подчеркивал, что организация тратит все больше денег, но при этом становится все менее эффективной. Российский лидер отмечал, что реформу должны поддержать большинство участников международного сообщества.

Сергей Демин
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